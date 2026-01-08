Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB主持「冒认盖鸣晖」人设崩坏？网民狂数偶遇经历变童年阴影 曾传与一女星不和

影视圈
更新时间：09:00 2026-01-08 HKT
发布时间：09:00 2026-01-08 HKT

前TVB儿童节目主持盖世宝（Lulu姐姐），近年淡出萤光幕，但近日却因网民在Threads上的一则帖文而意外成为话题人物。有网民发文忆述童年时在海洋公园偶遇盖世宝的不快经历，称自己兴奋地上前打招呼，却遭对方玩弄，更转身与朋友嘲笑自己，直言「我大个谂返起都好嬲」。此帖文犹如打开了潘朵拉的盒子，引来大量网民共鸣，纷纷留言分享类似的「童年阴影」。

盖世宝被认出却假扮盖鸣晖？

日前有网民在Threads分享：「小学嘅时候佢海洋公园见到佢，跟住我好开心咁样跑上前话『你系咪盖世宝姐姐呀？』，跟住佢串XX同我讲话佢系盖鸣晖，之后仲同唔知助手定朋友对望喺度笑，跟住我好失落咁样行返去妈咪身边讲话佢话『佢系盖鸣晖』，我阿妈劲嬲！我大个谂返起都好嬲！」

盖世宝被指嘲笑小朋友

另外，有网民称小时候参加《至Net小人类》录影，被盖世宝当众嘲笑其朋友，形容她「皮笑肉不笑」，他写道：「盖世宝带头笑我老best皮肤黑问佢系咪非洲嚟，仲连埋其他小朋友、主持同参加者一齐笑，我老best返到屋企即刻喊住打畀我，自此之后我除咗卡通片之外，唔再睇《至Net小人类》任何环节。」亦有人指曾在街上见到盖世宝「黑面」兼「反白眼」，态度极不友善，令其美好童年回忆蒙上阴影。

在众多负评中，亦有网民力撑盖世宝，表示数年前在博物馆活动见过她，大赞盖世宝好nice，对小朋友都好有耐性，猜测她可能已经修心养性。对于突然成为热门话题，有网民将帖文截图转发给盖世宝本人，网民都关心盖世宝有否回复。

盖世宝被传与谭玉瑛不和

这次负评浪潮，亦让盖世宝的旧闻再次被提起。盖世宝于1996年加入TVB，主持过《闪电传真机》、《至Net小人类》及《放学ICU》等多代儿童节目，是陪伴不少80、90后成长。然而，在儿童组服务逾20年，她于2019年宣布离巢。此外，她与儿童节目「大师姐」谭玉瑛传不和的说法亦流传多年。有网民在此次讨论中重提，在谭玉瑛主持儿童节目的最后一集，盖世宝表现刻薄，令两人不和的传闻更添神秘色彩。

盖世宝曾与邓健泓拍拖

盖世宝2019年离开TVB后，曾在不同电视台亮相，作多方面尝试，但演艺事业未见太大起色。至于感情生活方面，现年47岁的她，早年曾认爱邓健泓、《十兄弟》中的「顺风耳」林远迎（现名林景弘）等，近年她受访透露单身多年，更一度被封为「盛女」。

