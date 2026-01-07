天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑

早前李龙基与王青霞(Chris)的「爷孙恋」告终，王青霞不但扮成高学历的富二代，更隐瞒已婚真相，事件成为网上热话。近日新加坡天王JJ林俊杰认发展「父女恋」，公开与中国网红「七七」的恋情，岂料认爱不到两周，女方竟被目击现身于北京的派出所，更疑似被爆出假扮「白富美」，被指隐瞒身世，随时变「翻版王青霞」。

林俊杰女友报案疑云

根据中国狗仔「瓜田寒姐」在微博的爆料，日前七七被拍到穿著低调的黑色连帽外套，刻意遮掩脸部，在助理的陪同下进入北京海淀区的某个派出所。虽然她打扮低调，但其标志性的浏海仍让她被认出。关于她报案的具体原因，警方并未对外说明，但外界普遍猜测，可能与近期网上对她「白富美」身分的质疑有关。

七七「富二代」人设引争议

自林俊杰认爱后，拥有20万粉丝的网红七七，其身家背景立刻成为焦点。网上盛传她家世显赫，父亲是中国上市公司老板，并在东京、纽约等地拥有房产。然而，随即有自称是她大学同学的网民出面反驳，指控其「富二代」的身分造假，甚至爆料她曾在2023年转卖林俊杰的演唱会门票，质疑她利用关系牟利，更有传闻指她的父亲因经济案件正在海外服刑。对于种种传言，七七本人至今未有公开回应。

林俊杰高调认爱七七

这起事件的开端，源自于林俊杰上月在IG上发布的一张家庭合照。照片中，他与父母及七七亲密合影，庆祝母亲生日，并写下：「爱不需要长篇大论，而是无论晴天或雨天，都坚守在彼此身边，给予最真挚的陪伴。是一种快乐的见证！」林俊杰出道22年来罕有公开认爱，这段相差20岁的恋情引来网民两极反应，近日围绕七七的是非不断，未知会否对他们的恋情造成打击。

