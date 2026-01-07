《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊

现年54岁、有TVB「御用二世祖」之称的刘永健，自从2011年淡出娱乐圈之后已甚少有幕前露面，最近随着电影版《寻秦记》掀起热潮，曾在TVB剧集《寻秦记》中饰演「少原君」一角的刘永健，再度被观众想起。近年已转战内地饮食界发展的刘永健，日前在小红书分享影片大呻老板唔易做，甚至遭员工当面发脾气兼劈炮，引起网民热议。

刘永健进军内地餐饮业

近年在内地开设火锅店的刘永健，虽然贵为老板，但他却坚持亲自落手落脚亲力亲为，而他近日就在分享了一段以「老板之苦」为主题的影片，并写道：「#我的工作状态 #当员工比老板有钱」。刘永健对店内由收银到厨房都给予意见，结果换来一众员工的「霸气」回应。

刘永健遭员工霸气对待

影片中的刘永健，先建议负责柜台收银的同事要有礼貌：「收银其实可以笑一笑。」岂料员工即时黑面回复：「你自己笑饱佢，我唔做了！」随后他又检查已洗净的玻璃杯，发现杯上仍有唇印，好声好气地向员工说：「呢度唇印可以抹干净啲㖞！」结果该员工直接掟毛巾「劈炮」：「我唔捞喇！」其后再走进厨房提点员工：「呢块肉你咁切唔系好掂档，唔系好啱我。」员工亦即放下手上刀子大叫「唔捞」，甚至切菜的员工也是这样对待他。

刘永健落手落脚捧餐具

之后画面一转，就见刘永健亲自捧着一大盘刚清洁完桌子的餐具到店外，一名员工却在一旁「䟴䟴脚」吸烟，场面相当讽刺惹笑。刘永健做老板做到如此卑微，连拍片的朋友也忍不住笑，刘永健就苦笑地说：「你唔好笑啦，你以为拍戏辛苦，今时今日做餐饮仲辛苦啊！」不少网民看完纷纷留言叫他「睇开啲」：「00后是这样了」、「一句话唔捞了！刘老板无言以对......」，甚至有网民笑言：「少原君落难啦！」、「少原君你也有今天」。亦有网民赞淡出多年的刘永健状态依然不错，只是多了些白头发，年过半百比年轻时更为健硕，相比昔日剧中的「二世祖」形象，增添了一份成熟的男人味。

