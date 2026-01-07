日本导演揭古天乐成功之路惊人秘闻曝光 原来全靠天王当年一个决定造就「新一代影坛大亨」

入行超过30年的古天乐近年被誉为新一代影坛大亨，多年来积极投资及参与电影事业，推动本港电影发展，让更多人能投身电影行业。古天乐曾投资的作品亦叫好叫座的作品，如电影《窃听风云》、《九龙城寨之围城》与及现正上映的《寻秦记》，其票房成绩再度写下历史新页，截到1月6日，港澳累计票房更冲破4,800万，录得$48,469,960。'

古天乐疑因一事决传承下去

古天乐一手创立了「天下一集团」（One Cool Group），并透过旗下的多家公司，为众多艺人提供了发展平台，古天乐创立的「天下一电影制作有限公司」（One Cool Film Production Limited）自2013年成立以来，出品及投资了众多香港电影，曾有业界人士形容古天乐为「香港电影的最后守夜人」。近日在FB 专页「90年代回忆（新版）上，有网民提及古天乐由电视转电影时，曾因一事出现提携后辈的意味，令古天乐传承下去。。

日本电影导演中田圭分享小秘密

有网民贴出一篇关于日本电影导演中田圭的发文，中田圭分享了一个由王晶编剧和监制、霍耀良导演的香港电影《龙在边缘》的小秘密：「时隔许久再次观看这部电影，让我想起，我第一次见到古天乐就是在这部电影的片场，他当时是个很友善的人。导演霍耀良告诉我，刘德华当时只需要在古天乐主演的电影里出演一周，而且是按比例支付片酬，所以他才能付得起古天乐的片酬。」他亦提到王晶同年另一制作《千王之王2000》，找来周星驰演出六天，两片都有提携后辈的意味。《龙在边缘》借刘德华提携古天乐，《千王之王2000》借周星驰提携张家辉，于是有网民觉得事件有传承的意味。

向华强称古天乐为港产片「最后守夜人」

古天乐曾公开表示中文名「天下一」的英文版是One Cool，但其真正想表达的是「All for one, one for all」：「我必需要大家一齐同心合力，先可以创造到『我哋』想见到的未来。」除了呼吁大家同心合力，亦将公司走到今天的成绩，归功于所有人。」「影视大亨」向华强亦曾形容古天乐是香港电影的「最后守夜人」，为支持香港电影，几乎押下全部身家：「他说他差点要睡天桥底下了，他拍那个《寻秦记》拍了一段时间了，也花光钱。他找到我，他说『我这样子再亏下去我要睡天桥底了，向先生，那支持我们嘛，支持香港电影一下吧。』」向华强直言欣赏古天乐对于香港电影业非常热血，指古天乐向他透露电影《寻秦记》投资金额总共超过2亿：「我真的赔点也无所谓，就是很想要支持香港电影业，支持古天乐。如果连2000万都不拿出来，我就不是向华强啦！」

