佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极

影视圈
更新时间：09:00 2026-01-07 HKT
发布时间：09:00 2026-01-07 HKT

现年50岁的佘诗曼，在近日的《万千星辉颁奖典礼2025》中再度光芒四射，继上届之后再次勇夺「三料视后」，成就非凡全场瞩目。然而当晚除了奖项，佘诗曼的一袭华丽战衣也因为一段网民拍摄的影片，意外成为全城热话；网民指她胸前的重要部位于片中疑似凸起，更直指「佘诗曼那两个点真的很突兀啊」。

佘诗曼真空上阵？

有网民在社交平台小红书上发布了一段超近距离拍摄的影片，并配文「佘诗曼那两个点真的很突兀」。从影片中可见，佘诗曼当时正在红地毯旁，亲切地为粉丝签名。她身穿一袭黑白拼色挂颈长裙，剪裁俐落，尽显其优雅身段与气质。裙子设计大胆，侧面与背部均有镂空设计，十分性感。

相关阅读：万千星辉颁奖典礼2025丨《新闻女王2》佘诗曼四封视后 年幼丧父选美入行 两卷小三风波桃花旺

佘诗曼疑极致性感惹热议

然而，在近距离镜头下，不少网民发现佘诗曼胸前的重要位置，竟有两点明显的凸起，看起来像是「真空上阵」，事件迅速引发网民热烈讨论，讨论区及社交媒体上，网民意见分为两派。有网民开玩笑地留言，引用其剧中角色称号：「钉姐，你飞钉啦」，也有人猜测是否因为「天气冻」而导致凸点。

网民指「衣服的角」引误会

不过，更多网民持相反意见，认为这完全是衣服设计的问题。大量留言指出，所谓的「凸点」其实是裙子本身的剪裁细节，例如「那是衣服剪裁的一个拼接缝合的地方」、「这是胸省不是凸点」、「那是衣服的角啊」。有网民更分享自身经验，表示自己也有一件类似设计的衣服。综合各方意见，大部分人认为这只是一场误会，是衣服的剪裁设计所致，而非佘诗曼本人走光。

相关阅读：陈百祥爆佘诗曼惊天秘密：我提携佢出嚟  揭四届视后家庭细节  8年前曾积怨阿佘公然「问候」阿叻

