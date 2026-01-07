Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「东张女神」忘情打气意外春光乍泄？上围疯狂晃动超吸睛  TVB颁奖礼台下更性感

影视圈
更新时间：11:00 2026-01-07 HKT
发布时间：11:00 2026-01-07 HKT

现年26岁的「东张女神」邓凯文，在近日的《万千星辉颁奖典礼2025》成为焦点。当晚一众「东张女神」的战衣虽被指性感度不足，但邓凯文在台下一个肉紧的打气瞬间，其性感程度却远超台上，更因过于投入而意外春光乍泄，影片在网上疯传，引来热议。

邓凯文台下比台上更性感

在颁奖典礼当晚，当《东张西望》入围「最佳资讯节目」奖项时，全组人员在台下都表现得相当紧张。从网上流传的影片可见，身穿粉红色低胸晚装的邓凯文，与同事梁丽翘一齐专注地看著台上，双手紧张地握着拳头，神情肉紧，全心全意为团队打气。

相关阅读：25岁「东张女神」穿豹纹小背心装解放迫爆身材 睇澳门格兰披治大赛车上半身一部位劲抢Fo

邓凯文夹得上围更澎湃

就在这紧张关头，邓凯文因太过投入，忘形地俯身向前，令其本已性感的低胸晚装威力大增，丰满上围在镜头前几乎一览无遗。加上她双手握拳的动作，无意中更夹得上围线条更加突出。其后她更兴奋得挥动双手，丰满上围随节拍晃动，画面极其震撼，令人看得目不转睛。

邓凯文太肉紧上围疯狂晃动

这段「春光乍泄」的插曲，正正发生在《东张西望》夺奖之前，完全体现了她对节目的归属感和紧张心情。影片清楚记录了她因为过于肉紧，全情投入为团队打气，而不慎造成的性感画面。

相关阅读：TVB力捧前港姐惊爆确诊一病  食药食到呕情绪低落  认未必可完全康复：都要面对

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
14小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
53分钟前
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
即时国际
3小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
2026-01-06 11:47 HKT
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
2026-01-06 11:19 HKT
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染。网图
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染（附批次资料）
社会
14小时前
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
23小时前
佘诗曼疑似走光全网暴动 遭近距离拍摄「离奇凸起阴影」惹质疑：天气太冻喇钉姐
佘诗曼疑似走光全网暴动  遭近距离拍摄「离奇凸起阴影」惹质疑：天气太冻喇钉姐
影视圈
3小时前
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
4小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
2小时前