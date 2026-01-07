「东张女神」忘情打气意外春光乍泄？上围疯狂晃动超吸睛  TVB颁奖礼台下更性感

现年26岁的「东张女神」邓凯文，在近日的《万千星辉颁奖典礼2025》成为焦点。当晚一众「东张女神」的战衣虽被指性感度不足，但邓凯文在台下一个肉紧的打气瞬间，其性感程度却远超台上，更因过于投入而意外春光乍泄，影片在网上疯传，引来热议。

邓凯文台下比台上更性感

在颁奖典礼当晚，当《东张西望》入围「最佳资讯节目」奖项时，全组人员在台下都表现得相当紧张。从网上流传的影片可见，身穿粉红色低胸晚装的邓凯文，与同事梁丽翘一齐专注地看著台上，双手紧张地握着拳头，神情肉紧，全心全意为团队打气。

邓凯文夹得上围更澎湃

就在这紧张关头，邓凯文因太过投入，忘形地俯身向前，令其本已性感的低胸晚装威力大增，丰满上围在镜头前几乎一览无遗。加上她双手握拳的动作，无意中更夹得上围线条更加突出。其后她更兴奋得挥动双手，丰满上围随节拍晃动，画面极其震撼，令人看得目不转睛。

邓凯文太肉紧上围疯狂晃动

这段「春光乍泄」的插曲，正正发生在《东张西望》夺奖之前，完全体现了她对节目的归属感和紧张心情。影片清楚记录了她因为过于肉紧，全情投入为团队打气，而不慎造成的性感画面。

