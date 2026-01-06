寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑

由古天乐担任总监制兼主演，林峰、宣萱、郭羡妮、滕丽名、陈国邦、欧瑞伟等原班人马演出的电影版《寻秦记》，近日已正式上映，票房更已突破4,000万，在内地亦大收逾亿票房。影视大亨向华强近日在其网上爆料，透露因一原因为为支持香港电影及古天乐，向《寻秦记》电影版投资逾2,000万港元。

向华强关心香港电影业

向华强在影片指，古天乐已经是香港电影的「最后守夜人」。向华强表示早前曾问秘书，2025年香港拍了多少港产片，得悉只有10余部，相比起当年电影业蓬勃，每年全香港出品逾300部，可见香港电影业没落。

向华强提到古天乐为支持香港电影，基乎押下全部身家：「他说他差点要睡天桥底下了。」向华强指古天乐大约四年前曾找他帮忙：「他拍那个《寻秦记》拍了一段时间了，也花光钱。他找到我，他说『我这样子再亏下去我要睡天桥底了，向先生，那支持我们嘛，支持香港电影一下吧。』」

向华强投资10%

有传《寻秦记》总投资额高达约3.5亿人民币，向华强因看到古天乐对香港电影的热心，便投资2,000多万港元：「他也是我捧出来的，他现在又这么热血，想搞好香港电影，他说我拍了2亿多吧，那我就做10%两千多万吧，那我就发觉他是有这个心，想帮香港电影，在我来讲我真的赔点无所谓，我就很想支持那个香港电影，支持他，如果那个时候2千多万，我都不拿出来，我就不是向华强啦！」

向华强饮水思源

向华强直言电影好景时，赚得盆满钵满，要懂得饮水思源：「这个行业使我真的发达，我也很热爱这个行业，也捧过很多人，甚至我自己，很多人认识我，所以我的名我的利都是香港电影给我的。」

