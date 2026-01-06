Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑

影视圈
更新时间：13:00 2026-01-06 HKT
发布时间：13:00 2026-01-06 HKT

由古天乐担任总监制兼主演，林峰、宣萱、郭羡妮、滕丽名、陈国邦、欧瑞伟等原班人马演出的电影版《寻秦记》，近日已正式上映，票房更已突破4,000万，在内地亦大收逾亿票房。影视大亨向华强近日在其网上爆料，透露因一原因为为支持香港电影及古天乐，向《寻秦记》电影版投资逾2,000万港元。

向华强关心香港电影业

向华强在影片指，古天乐已经是香港电影的「最后守夜人」。向华强表示早前曾问秘书，2025年香港拍了多少港产片，得悉只有10余部，相比起当年电影业蓬勃，每年全香港出品逾300部，可见香港电影业没落。

相关阅读：《寻秦记》票房创纪录 上映首日劲收1129万、1481场次 荣登香港电影史开画双料冠军

向华强提到古天乐为支持香港电影，基乎押下全部身家：「他说他差点要睡天桥底下了。」向华强指古天乐大约四年前曾找他帮忙：「他拍那个《寻秦记》拍了一段时间了，也花光钱。他找到我，他说『我这样子再亏下去我要睡天桥底了，向先生，那支持我们嘛，支持香港电影一下吧。』」

向华强投资10%

有传《寻秦记》总投资额高达约3.5亿人民币，向华强因看到古天乐对香港电影的热心，便投资2,000多万港元：「他也是我捧出来的，他现在又这么热血，想搞好香港电影，他说我拍了2亿多吧，那我就做10%两千多万吧，那我就发觉他是有这个心，想帮香港电影，在我来讲我真的赔点无所谓，我就很想支持那个香港电影，支持他，如果那个时候2千多万，我都不拿出来，我就不是向华强啦！」

向华强饮水思源

向华强直言电影好景时，赚得盆满钵满，要懂得饮水思源：「这个行业使我真的发达，我也很热爱这个行业，也捧过很多人，甚至我自己，很多人认识我，所以我的名我的利都是香港电影给我的。」

相关阅读：《寻秦记》势如破竹连环报捷 港澳票房冲破四千万 主题曲《天命最高》掀起全球热潮

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
19小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
19小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
16小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
17小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
17小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
15小时前
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
3小时前
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
01:10
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
即时国际
4小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
4小时前
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
影视圈
14小时前