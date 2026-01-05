万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话

万千星辉颁奖典礼2025／王敏奕／龚慈恩／最佳女配角丨王敏奕（Venus）在昨晚（1月4日）举行的《万千星辉颁奖典礼2025》中，凭借在热播剧《新闻女王2》的出色表现，成功夺得「最佳女配角」奖项。她击败了赛前被视为最大劲敌的龚慈恩，赛果一出，立即在网上引发了正反两极的热烈讨论。在宣布得奖的一刻，镜头捕捉到王敏奕并未第一时间冲上台，而是先转身走向身旁的龚慈恩，以示尊重。这一举动获得了大量网民的赞赏。而龚慈恩也展现出前辈的风范，大方地主动拥抱王敏奕，从她的口形可见，她不仅真诚地为对方感到高兴，更温柔地安慰激动的王敏奕「唔好喊」，场面温馨感人。

龚慈恩失奖网民失望

然而，赛果在网上却掀起了截然不同的声音。部分网民认为，龚慈恩的演技功力无庸置疑，落败实在可惜；同时亦有另一部分网民则觉得，王敏奕的进步有目共睹，得奖是对她突破的肯定。不少网民为龚慈恩感到不值，认为她在剧中饰演的「方太」角色层次丰富，尤其是一场长达十分钟一镜到底的戏份，展现了深厚的功力，留言称：「龚姐好可惜，好失望好心痛」、「我觉得方太先值得呢个奖啰」。

王敏奕获力撑非靠关系

不过，支持王敏奕的声音同样强烈，有网民认为她这次的角色比较有突破，一改以往的戏路，得奖是实至名归。更有人反驳王敏奕「靠关系」（王敏奕是曾志伟新抱）的说法，指出：「好多年前睇佢做M Club，已经发挥得唔错」，证明其本身就具备实力，并非一朝一夕。有支持王敏奕多年的网民抱不平，表示：「因为佢太靓女，而忽略佢都有努力去演戏。」纵然网上有不同的声音，但王敏奕夺得「最佳女配角」已是尘埃落定，这次的获奖虽然伴随著争议，但也让更多观众看到了她在演艺道路上的成长与蜕变，无疑是她演艺生涯中一个重要的里程碑。

《新闻女王2》龚慈恩失落女配角奖：