万千星辉2025丨「最佳女新人」倪嘉雯学霸背景曝光 闯娱圈前系网红 入TVB初期任儿童节目主持

万千星辉颁奖典礼2025／最佳女新人／倪嘉雯丨无线电视年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于2026年1月4日（星期日）晚上八时，于澳门上葡京综合度假村—上葡京综艺馆隆重举行。今年成功打入「最佳女新人」的五强包括陈若思、庄子璇、倪嘉雯、姚焯菲和詹天文，结果由倪嘉雯获得。倪嘉雯在2020年正式加入TVB，她由儿童节目主持做起，深受小朋友喜爱，其后参与不少剧集的演出。

倪嘉琳由「同事甲」升呢做SNK正式主播

倪嘉雯曾在《新闻女王》饰演「同事甲」，但当时却被封为「最美过镜女同事」，到了《新闻女王2》，倪嘉琳由「同事甲」升呢做SNK正式主播，身为前「文家军」的Amber，因看不过眼SNK滥用「AI主播」、侮辱主播专业，与「张家妍」李施嬅对质不果后愤然离职，并带领「文家军」其他有离心成员重投Man姐旗下。

相关阅读：万千星辉2025丨最佳女新人倪嘉雯喜获偶像佘诗曼指导 男新人奖得双得主冯皓扬刘洋反应回异

倪嘉雯视佘诗曼为偶像

倪嘉雯在台上拎奖一刻，表现相当激动：「我冇谂过第一年嚟澳门，就可以捧个奖屋企，我好开心。入行5年，好好彩，撞到好多好好前辈，遇到好多锡我嘅人，多谢公司，多谢主席，多谢珍姐，好多谢佳导同埋编剧写Amber过档、同埋塑造得Amber呢个人设咁讨喜，我见到好多留言话好钟意Amber咁有义气同咁撑Man姐，我觉得自己好幸运可以做到一个观众咁钟意嘅角色。我入嚟时咩都唔识，成旧饭咁，但呢5年你畀我慢慢浸慢慢试，希望唔会令你失望，同埋要多谢乐小姐，仲有要好多谢阿佘。」倪嘉雯一直封佘诗曼做偶像，对于可以与偶像合作，她说：「我睇剧本时劲惊喜同劲兴奋，睇到漏夜都唔肯瞓，我冇谂过有二次机会可以同阿佘合作，呢样嘢我冇expect过，佢真系一个好嘅前辈，佢每一句都教我点演，所以我真系好庆幸可以同阿佘合作。」

倪嘉雯中学时期已是高材生

倪嘉雯中学时期已是高材生，就读沙田区Band 1中学，DSE成绩优异。她于2017年毕业于香港中文大学（CUHK）生物系，加入TVB前，倪嘉雯已经是小有名气的YouTuber，拍片分享美妆、生活Vlog，其甜美外型早已吸引大批Fans。

倪嘉雯在2021年加入TVB后由低做起，曾是儿童节目《Think Big天地》及《Hands Up》的主持，深受小朋友欢迎。亦有在《爱．回家之开心速递》中多次客串饰演记者及主持人，所以在《新闻女王2》做主播，身为前「文家军」的「Amber」倪嘉雯，因看不过眼SNK滥用「AI主播」、侮辱主播专业，与「张家妍」李施嬅对质不果后愤然离职，并带领「文家军」其他有离心成员重投「Man姐」佘诗曼旗下。最感人的是，当「Man姐」佘诗曼表明公开平台「冇钱请人」时，「Amber」倪嘉雯爽快又有义气地齐声表示可「共渡时艰」。

相关阅读：万千星辉2025丨红地毡花旦争妍斗丽 佘诗曼腰间开大窿 陈自瑶半露酥胸张曦雯深V尺度大开

倪嘉雯单身6年不敢与「小鲜肉」拍拖

至于感情方面，倪嘉雯曾表示已单身6年，更笑言不敢与「小鲜肉」拍拖：「我思想系比较细路女，系需要人照顾」，渴望寻找能照顾她的成熟型对象。网民对此反应热烈，有人留言「咁靓咁有才华竟然单身6年，男人眼盲咗」，亦有人表示「高材生都咁谦虚，真系好难得」，甚至有人留言为她介绍对象，希望这位新晋女星能早日找到真爱，亦有人认为倪嘉雯专注事业发展是明智选择，「先搞好事业再谈感情都唔迟」。