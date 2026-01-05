万千星辉2025丨Bob林盛斌扑爆奖台下艺人反应爆笑 金人奖座身价曝光 网民：史上最强「爆奖」

无线电视（TVB）年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》已于2026年1月4日（星期日）晚完满结束，所有奖项都已经名花有主。Bob林盛斌今年以大热姿态获得「最佳男主持」，他在台上借自身经历鼓励他人时，提到︰「演艺呢条系路系好漫长，亦都好唔容易行，我面对咗好多批评，打击，亦都畀人睇唔起，甚至乎系睇你唔到，但系唔好畀呢样嘢影响自己，只要对自己有百分百信心，继续坚持同努力，继续行落去，将会有好多美好嘅事发生喺你身上，我会继续努力做一个最好嘅主持人，多谢！」

Bob林盛斌「一槌定音」扑爆奖

结果「最佳男主持」一奖在Bob林盛斌「一槌定音」下，一分为二，场面相当爆笑，事件网上被疯传，有人质疑，「黄金断口断得咁齐都比较少见。」、「手工好差，一撞就断，仲话价值不菲。」不过Bob林盛斌完骚后向传媒表示：「呢个只系道具，真正嘅奖之后会颁发畀我哋，我功力太深厚，冇谂过一揼就咩。」根据TVB公布的资料显示，今年颁奖礼奖座继续由「福满临珠宝」赞助，采用999.9千足纯金制作，总价值高达港币128万元。

Bob林盛斌扑爆奖台下传出惊叫声

Bob林盛斌扑爆奖台下传出惊叫声，连主席许涛都忍不住拍手大笑，王祖蓝试图为Bob林盛斌修复奖项，更直指：「你前面讲咩唔冇用喇，最劲系呢下，你真系赢咗，你系TVB开台以嚟，第一位喺氷上整烂个奖嘅人，劲呀！」Bob林盛斌尴尬地笑住捧实个奖下台，麦美恩忍不住将个奖拎上手研究，陈庭欣、邱李茂琪亦影相po IG，根据TVB公布的资料显示，今年颁奖礼奖座继续由「福满临珠宝」赞助，采用999.9千足纯金制作，总价值高达港币128万元，其后事件网上疯传，有人说：「4大司仪都搞唔掂呢个场面。」、「笑到肚痛！」、「睇咗咁多年，真系第一个。」、「Bob 讲咗呢个系道具，真𠮶个会连保除箱后补畀佢哋。」、「确实系史上最强嘅『爆奖』，Bob爷实在太兴奋了！」、「呢个笑位肯定会未来10年廿年都会重播。」、「其实个奖座都好流吓！」，不过亦有人说：「呢个系道具，真金𠮶个迟啲会畀返bob。」、「一睇就知断个个系道具嚟架啦。」司仪之一的陆浩明（6号）亦曾在台上说：「唔紧要，我哋会有另一个奖畀返你。」

Bob林盛斌一个奖变两个奖

Bob林盛斌亦在TVB的官方访问说：「我真系好开心呀，我本身系得一个奖，而家我有两个奖。」「Bob嫂」黄乙颐和4名子女昨晚在友人安坐家中睇直播，当宣布「最佳男主持」一奖时，Bob嫂全程直击子女反应，听到Bob林盛斌拎奖时，全体跳起疯狂尖叫，4子女更揽作一团爆喊，场面感人，Bob嫂（5日）出Post，自豪指阿仔而家可以同大家讲爸爸系金牌主持：「前日，细佬问我：『啲人话爸爸系金牌主持，系咪㗎 ？？』我话：『呢个系其他人支持爸爸嘅讲法，其实冇一个大众指标，不过喺我哋心目中，爸爸当然系金牌主持啦！』寻晚，睇完颁奖礼，我同细佬讲：『之前咪讲金牌主持冇一个大众指标嘅？而家有啦！爸爸系最佳男主持！』」有人搞笑地问：「想请问Bob爷平时系屋企系唔系成日整烂嘢㗎？Bob嫂笑说：「梗系啦！」《女神》的黄,家俊亦说：「最佳Bob爆男主持！」还有人说：「唔止man姐同Kingston有两个奖，Bob爷都有。」、「唔好畀人话烂金牌主持就得喇。」

