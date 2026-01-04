Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

万千星辉2025丨Bob林盛斌夺最佳男主持 超激动敲爆奖座全场哗然 承诺帮陈庭欣揾男友

影视圈
更新时间：22:46 2026-01-04 HKT
发布时间：22:46 2026-01-04 HKT

无线电视年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》 于2026年1月4日（星期日）晚上8时在澳门上葡京综合度假村盛大举行，TVB翡翠台现场直播各奖项包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大湾区视帝及视后等大奖得主的诞生。Bob林盛斌及车婉婉分别获颁最佳男、女主持。

TVB颁奖礼2025丨Bob林盛斌整烂奖座全场哗然

王祖蓝、金刚和林晓峰负责颁奖，当公布Bob林盛斌得奖后，坐在身旁的麦美恩身贴身揽实Bob林盛斌狂摇，场面激动。Bob林盛斌上到台后，立即表示「头先畀麦美恩夹一夹之后，真系乜都唔记得晒」，并跟陈庭欣讲：「出年我就同你揾男朋友，我咩都唔做净系招呼你」，引得全场掌声。他于台上曾志伟、乐小姐等高层，之后多谢老婆和屋企小朋友，到最后他表示「一路以嚟都有人叫我死肥佬、死光头佬，话好样衰，把声好嘈，叫我食屎、收皮，多谢用过我嘅所有监制，令到我有机会话畀人听，我系专业嘅！」，Bob林盛斌越讲越激动，最后他将奖座大力敲在颁奖枱上，竟不慎将奖座整烂，惹得全场哗然，王祖蓝直指Bob林盛斌是TVB开台以后，首个于台上整烂奖座的得奖人。

TVB颁奖礼2025丨车婉婉得奖爆喊

当听到自己得奖后，车婉婉即时忍不住哭了出来，他于台上揽住几名颁奖人时，已越喊越激动。车婉婉表示好开心可以得奖，并特意多谢神，多谢曾志伟给她机去主持《中年好声音》，成为她主持生涅转捩点。

