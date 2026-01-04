Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

万千星辉颁奖典礼2025丨《新闻女王2》囊括大湾区3大奖  佘诗曼冧庄视后 黄宗泽夺视帝笑容耐人寻味？

影视圈
更新时间：21:28 2026-01-04 HKT
发布时间：21:28 2026-01-04 HKT

无线电视年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》 于2026年1月4日（星期日）晚上8时在澳门上葡京综合度假村盛大举行，TVB翡翠台现场直播各奖项包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大湾区视帝及视后等大奖得主的诞生。黄宗泽及佘诗曼凭《新闻女王2》的优异演出，成为「大湾区」最喜爱TVB男、女主角，荣登大湾区视帝、视后。

TVB颁奖礼2025丨黄宗泽：冇TVB就冇我

大湾区四大奖项，由周柏豪及黄浩然颁奖，二人于台上默契十足，彼此状态极佳。黄宗泽凭《新闻女王2》夺得奖座，继23年之后再做大湾区视帝。当他得悉自己得奖，笑容有点耐人寻味；他步上台前和剧中好拍档佘诗曼深情拥抱，彼此默契十足。黄宗泽上台表示多谢乐小姐，指她「咁多年嚟当仔咁锡」，亦都多谢TVB，因为「冇TVB就冇佢」，更搞笑地表示「系咁易都要多谢阿妈」，不过亦表示黄妈妈身体「唔系咁好」，所以要乖乖哋。

相关阅读：万千星辉2025丨最佳女新人倪嘉雯喜获偶像佘诗曼指导 男新人奖得双得主冯皓扬刘洋反应回异

TVB颁奖礼2025丨佘诗曼：望港剧到处受欢迎

而佘诗曼亦凭《新闻女王2》，继上届后再夺大湾区视后，佘诗曼得悉获奖后，深情跟林保怡拥抱。佘诗曼于台上多谢观众，「畀我咁快可以又上台攞奖」，佘诗曼多谢台前幕后拍得好好，大赞幕后好劲。佘诗曼表示好开心在台上傻笑，显得极可爱。之后她表示希望港剧继续可以在不同地方受到欢迎，继续发扬香港精神。

TVB颁奖礼2025丨《新闻女王2》夺大湾区最喜爱剧集

《新闻女王2》让男、女主角成为大湾区视帝、视后，亦成为「大湾区最喜爱TVB剧集」；而「大湾区最喜爱TVB综艺及资讯节目」，则由《女神配对计划》夺得，由一众女神、求爱勇者及幕后人员上台领奖。

相关阅读：直击《万千星辉颁奖典礼2025》现场盛况 佘诗曼及黄宗泽勇夺大湾区最喜爱男、女主角

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:35
警冚元朗制毒工场｜被捕男歌手「狗毛」曾参与《全民造星》 唱歌弹结他功力被大赞
突发
5小时前
直击《万千星辉颁奖典礼2025》现场盛况
直击《万千星辉颁奖典礼2025》现场盛况 Bob林盛斌获最佳男主持 整烂奖座场面尴尬
影视圈
26分钟前
万千星辉2025丨红地毡花旦争妍斗丽 佘诗曼腰间开大窿 陈自瑶半露酥胸张曦雯深V尺度大开
02:17
万千星辉2025丨红地毡花旦争妍斗丽 佘诗曼腰间开大窿 陈自瑶半露酥胸张曦雯深V尺度大开
影视圈
3小时前
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
饮食
11小时前
万千星辉颁奖典礼2025｜视后之争添变数？宣萱一句留言引哄动 网民估佘诗曼胜数急增
万千星辉颁奖典礼2025｜视后之争添变数？宣萱一句留言引哄动 网民估佘诗曼胜数急增
影视圈
7小时前
粤车︱「FV」牌中港车涉违规装警号闪灯 未贴通行许可证 运输署：已转执法部门跟进
粤车︱「FV」牌中港车涉违规装警号闪灯 未贴通行许可证 运输署：已转执法部门跟进
社会
9小时前
美军突袭委内瑞拉，生擒马杜罗夫妇。美联社／法新社
01:31
空袭委内瑞拉︱美军生擒马杜罗计划曾漏风声？ 亲信成CIA线人监视行踪
即时国际
8小时前
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
影视圈
6小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
9小时前
连锁酒楼晚市$18优惠！3选1叹叉烧皇/灼海生虾 手工菜蟠龙鳝都有折
连锁酒楼晚市$18优惠！3选1叹叉烧皇/灼海生虾 手工菜蟠龙鳝都有折
饮食
10小时前