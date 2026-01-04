万千星辉颁奖典礼2025丨《新闻女王2》囊括大湾区3大奖  佘诗曼冧庄视后 黄宗泽夺视帝笑容耐人寻味？

无线电视年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》 于2026年1月4日（星期日）晚上8时在澳门上葡京综合度假村盛大举行，TVB翡翠台现场直播各奖项包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大湾区视帝及视后等大奖得主的诞生。黄宗泽及佘诗曼凭《新闻女王2》的优异演出，成为「大湾区」最喜爱TVB男、女主角，荣登大湾区视帝、视后。

TVB颁奖礼2025丨黄宗泽：冇TVB就冇我

大湾区四大奖项，由周柏豪及黄浩然颁奖，二人于台上默契十足，彼此状态极佳。黄宗泽凭《新闻女王2》夺得奖座，继23年之后再做大湾区视帝。当他得悉自己得奖，笑容有点耐人寻味；他步上台前和剧中好拍档佘诗曼深情拥抱，彼此默契十足。黄宗泽上台表示多谢乐小姐，指她「咁多年嚟当仔咁锡」，亦都多谢TVB，因为「冇TVB就冇佢」，更搞笑地表示「系咁易都要多谢阿妈」，不过亦表示黄妈妈身体「唔系咁好」，所以要乖乖哋。

TVB颁奖礼2025丨佘诗曼：望港剧到处受欢迎

而佘诗曼亦凭《新闻女王2》，继上届后再夺大湾区视后，佘诗曼得悉获奖后，深情跟林保怡拥抱。佘诗曼于台上多谢观众，「畀我咁快可以又上台攞奖」，佘诗曼多谢台前幕后拍得好好，大赞幕后好劲。佘诗曼表示好开心在台上傻笑，显得极可爱。之后她表示希望港剧继续可以在不同地方受到欢迎，继续发扬香港精神。

TVB颁奖礼2025丨《新闻女王2》夺大湾区最喜爱剧集

《新闻女王2》让男、女主角成为大湾区视帝、视后，亦成为「大湾区最喜爱TVB剧集」；而「大湾区最喜爱TVB综艺及资讯节目」，则由《女神配对计划》夺得，由一众女神、求爱勇者及幕后人员上台领奖。

