宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊

现年55岁的宣萱，跟陈慧珊、郭可盈、蔡少芬同封「90年代TVB四大花旦」，因为鬼妹仔直率性格、样貌，宣萱十分入屋，更凭《刑事侦缉档案IV》于1999年荣封视后，早前她再捧走新加坡视后。去年宣萱人气再度急升，除演技备受肯定外，她更当上林家谦演唱会嘉宾，又进驻Threads跟网民互动，故此宣萱的粉丝可谓网罗老中青三代。近日和古天乐四处宣传《寻秦记》电影版的宣萱，接受前杂志编辑金成的网上访问时罕有提及感情问题，更大爆曾误做小三，亦受骗后亦坦认对男人多了很多戒心，但单身多年的她仍相信世上有命中注定的人。

宣萱面对爱情变柔弱？

宣萱的感情生活一直备受关注，她曾与艺人张卫健因戏生情，但恋情仅维持两年。此后，她的交往对象包括富商荣文瀚、牙医陈建纬及外籍兽医Ruan等，但都未能走到最后。宣萱于访问中指，不少朋友都指她于工作上原则性强，但拍拖时就完全不同，「好多嘢都可以变」，宣萱亦认同：「因为你钟意𠮶个人，好多嘢唔系最重要嘅，都系可以变」。

宣萱自爆曾当小三

宣萱亦大爆过往拍拖的不快经历，甚至曾误当小三。宣萱表示早期有一位男朋友，大家情投意合，但就因为第三者问题而分开，指自己第一个男朋友因太爱前女友，故当该位前度回头时，宣萱跟男友亦宣布分手，更惨是曾做小三：「当时好细个，有一日发现自己原来先系第三者。当时我啲大学同学，话畀我听个男仔原来一早有女朋友，𠮶阵真系情天霹雳」。

宣萱受骗变得不信男人

宣萱表示只能怪自己傻与人无尤，但经过被骗后对男人已好有戒心：「当时真系惊，真系开始唔信男人，到再识到男朋友就会留意佢嘅表现，如果佢做某啲嘢好似，个人就会惊，或者会即刻缩。」而到现在经过多年洗礼，宣萱指自己敏感度强了：「可能对方郁一郁，你已经感觉到有古怪」。不过宣萱就指，往日的不快事亦不会令她对爱情失去信心，她仍相信世上是有命中注定的人存在。对于未来男友会是华人或外国人会比较适合，宣萱就指无论是哪个种族的人，如果是不对的人就总有某方面不适合，所以不会计较种族。

宣萱曾被万梓良闹到喊

另外，宣萱亦透露当年于TVB拍剧的辛酸，更透露曾被金马影帝万梓良闹到喊：「万子一见你唔啱就会闹，佢唔会无啦啦闹你，系一定我有做错事先闹」。宣萱表示万梓良性格上是不会呵护，是会用较直接的方法表达，宣萱记得有一次更被骂哭：「有次宣传我病咗，虽然我已经通知公司，但佢就打畀我话，话『我唔理你依家病到就嚟死，你依家即刻同我𨅬返嚟』。喺佢个年代，系唔容许呢啲事发生，佢会觉得『就算系死，你都要返嚟死喺公司』，𠮶阵我有喊，喺度谂点解要咁」。

宣萱感激林保怡温柔对待

而另一位当红小生、视帝林保怡就跟万梓良截然不同，到今时今日宣萱都记得她是如何暖心：「我第一套剧就同林保怡合作，当时我好紧张不断NG，林保怡就好温柔同我讲『唔紧要，再嚟过之嘛』、『慢慢嚟，放松啲』，令我好舒服」。不过宣萱都认为两个做法各有各好：「畀人咁样闹完，你就会永远记得唔会重犯，所以系各有各好」。

