「过气艺人」前女友诞女后风光出嫁奢华婚礼曝光 金饰挂满身巨型龙凤鈪闪爆全场

自认「过气艺人」的李日朗（Don）两年前被拍拖五年的女友黄静蓝分手，女方分手后火速公布恋情，2024年底宣布获坐拥饮食王国的新欢Wilson求婚，当时双喜临门，女儿「Baby Sienna」于去年8月出世。黄静蓝诞女半年，近日终于举行婚礼，并在IG分享出嫁盛况。

黄静蓝穿裙褂出嫁

现年30岁的HOY TV主持黄静蓝，去年12月曾在IG分享过大礼的照片，当时已见到有不少金器。黄静蓝前日（3日）在IG的限时动态出PO，曝光接新娘前换装的照片，披上外套大晒香肩梳头化妆，之后穿上中式裙褂，等待接新娘仪式。

黄静蓝昨日（4日）再在IG限时动态转发朋友拍摄婚礼的现场盛况，见到黄静蓝头戴王冠，穿上露肩婚纱，挽住餐饮集团执行董事老公Wilson入场，二人在台上向宾客祝酒，分享成为人妻的喜悦。

黄静蓝老公拥饮食王国

黄静蓝之后换上另一件吊带晚装绕场一周敬酒，其颈及手臂戴上的金器，虽然数量不多，但件件又大又厚，心口的金猪牌长到落肚脐，而两对巨型龙凤鈪造型立体外，更是长达半条手臂，而金戒指同样以长阔粗为主，浮夸程度少在新娘子身上出现。

据悉黄静蓝的老公Wilson，毕业于英国伦敦国王学院法学，曾成立印刷公司，并陆续开办三间公司，现坐拥饮食王国，有传身家丰厚。

