万千星辉颁奖典礼2025丨《刑侦12》林保怡提名视帝 曾任警察消防员 感情生活成谜传与同性结婚

TVB颁奖典礼2025／最佳男主角／林保怡丨《万千星辉颁奖典礼2025》今晚（4日）在澳门上葡京综合渡假村举行，TVB颁奖礼2025「最佳男主角」名单竞争激烈，久未为TVB拍剧的视帝林保怡，他凭2025年重头剧《刑侦12》中「丁洛风」一角入围，与黄宗泽、陈豪、马国明等再次争夺「最佳男主角」宝座。

TVB颁奖典礼2025丨林保怡曾任消防员及警察

林保怡演艺生涯极具传奇色彩。他曾任职消防员及警察，其后转投演艺圈，以歌手身份出道。不少网民早年观看林保怡在《天与地》中演「鼓佬」一角，惊讶他打鼓技术了得。其实林保怡曾分享，他早年曾加入乐队，负责打鼓，因此至今仍有不少网民笑指他是被演技耽误的音乐人。

TVB颁奖典礼2025丨林保怡曾入围金像影帝

林保怡90年代加入TVB后，凭借《鉴证实录》、《妙手仁心》系列及《金枝欲孽》等经典剧集，奠定其一线小生的地位。2004年，林保怡更凭《金枝欲孽》首度夺得TVB颁奖典礼「最佳男主角」殊荣。近年，林保怡将事业重心转向电影及内地市场，成绩斐然。2024年，林保怡更凭电影《白日之下》中精湛的演技，首度获提名香港电影金像奖「最佳男主角」，以及中国电影金鸡奖「最佳男主角」，演技实力毋庸置疑。林保怡这次相隔多年回归TVB拍剧，即凭《刑侦12》再度问鼎《万千星辉颁奖典礼》视帝，绝对是本届颁奖礼的一大看点。

TVB颁奖典礼2025丨林保怡感情生活成谜

除了精湛的演技，林保怡的感情生活，尤其是其性取向，多年来一直备受外界关注。他鲜有与女星传出绯闻，反而多次被传媒拍到与同性密友同框，令其性取向成谜。 2007年，其母亲离世时，前香港先生彭冠期更以「半个儿子」的身份出席丧礼，引起一时哄动。虽然坊间对此议论纷纷，但林保怡对感情事始终保持低调。早前网上更一度疯传他与相恋15年的圈外男友在国外结婚的消息，其后他亦已发声明否认。