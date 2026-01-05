57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧  靓仔小生变发福跟班  曾传咸猪手20女星

现年57岁、已离开TVB长达17年的前艺人蔡子健，近年转行投身保险界，更被发现拥有博士学历并兼任讲师，生活似乎已完全脱离娱乐圈。但日前在剧集《守诚者》第13集中，他却惊喜现身，饰演汤镇业的跟班，虽然戏份不多，但其久违的面孔依然引起网民热议。

蔡子健面部松弛现双下巴

蔡子健于剧中虽然身形依旧高大，但外貌变化甚大。他穿著一身蓝色西装，发型利落，但脸颊明显比以往圆润了不少，显得相当饱满，甚至出现了面部皮肤松弛及清晰可见的双下巴，与昔日担任旅游节目主持及剧集小生时的斯文帅气形象判若两人。尽管只是客串，但他站在一旁恭敬听命的模样，依然勾起了不少观众的回忆。

蔡子健曾为TVB力捧小生

蔡子健曾是TVB的熟面孔，主持过儿童节目《闪电传真机》及大量旅游节目，并参演超过50部剧集。然而，他的演艺生涯却充满争议。在2003年与张可颐合作拍摄《十万吨情缘》时，一场戏中他被指借故抚摸张可颐背部「抽水」，惹得对方大怒，当场出手掌掴。据悉，蔡子健当时竟以微笑化解尴尬，厚脸皮的反应令人侧目。

蔡子健卷入「魔术咸猪手」事件

2008年，苑琼丹大爆TVB存在一名「魔术咸猪手」，指有男艺人会借表演魔术之名，乘机触碰女艺人身体。当时苑琼丹提出了「高过黄宗泽」、「斯文靓仔」、「拍过旅游节目」等六大特征，令外界矛头直指蔡子健。事件愈演愈烈，郭羡妮、陈芷菁、杨茜尧、陈敏之等近20位女星被传是受害者。面对指控，蔡子健当时仅表示：「如冇实质嘅证据，我唔需要回应。」事件翌年，他便离开TVB，重返校园。

蔡子健取得博士学位

淡出娱乐圈后，蔡子健积极进修，先后取得工商管理硕士及博士学位，并考获多个专业财务策划师资格，成功转型为金融才俊，现与医生太太育有三名子女。去年更有网民分享，偶遇蔡子健以「Dr. Cai」的身份在课堂上担任讲师，为人低调亲切。

