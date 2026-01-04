Cortis开直播为成员Juhoon庆生 自爆接吻和恋爱经验触动fans神经 经理人急打电话中断直播

去年8月才出道的「怪物新人」男团Cortis昨晚在收费粉丝平台开直播，庆祝队友Juhoon昨日18岁生日，队长Martin与成员James在直播中被fans问及恋爱及吻戏的话题，17岁的Martin和20岁的James提到「成年后可接吻」、「5人同时恋爱」等话题，James表示：「我们的经验可是很丰富的。」因而触动部分fans的神经，如今两派fans仍在网络上争吵。

Cortis言论被认为是翻译落差

由于Cortis谈及敏题话题，在直播中段，经理人即紧急打电话以「接下来还有工作」为由，要求成员中断直播，试图挽救出事场面，但有fans认为成员的言论过于轻率，亦有fans认为应该尊重偶像的个人生活，并理解他们也是普通年轻人，并解释成员所说的「有经验」是指回答fans，并非是在恋爱方面有经验，认为是翻译有些落差。