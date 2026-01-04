55岁前TVB一线花旦淡出5年  罕复出惊现苹果肌下垂  网民撑有气质分享机上举动证好人品

现年55岁的「长腿女神」万绮雯，昔日凭亚视经典剧集《我和僵尸有个约会》中「马小玲」一角红遍亚洲，其后转投TVB亦拍摄了《老表，你好嘢》等多部脍炙人口的作品。近年淡出幕前的她，近日与邓萃雯、商天娥、蔡晓仪为内地跨年晚会合体，重现30年前《我和春天有个约会》的经典组合，勾起不少观众的集体回忆。

万绮雯走样现老态？

然而，这次久违的演出，却让这位昔日「冻龄女神」的真实状态成为网民热议的焦点。从现场影片可见，万绮雯虽然风采依旧，但在近镜头下，脸上岁月的痕迹已经浮现。有网民直接指出，她不仅出现了双下巴，苹果肌亦有下垂迹象，已呈现老态。更有毒舌的网民慨叹，当年的「马小玲」如今已变成《我和僵尸有个约会》中其姑婆「马丹娜」，直言「万二蚊老咗好多」。

网民力撑万绮雯「自然优雅地老去」

对于偶像容颜的变化，有忠实粉丝心碎表示：「万二蚊就系马小玲！马小玲系唔会老架，好伤感……」。不过，大部分网民都力撑万绮雯，认为年届55岁有这样的状态已相当出众，无需过份苛责。「人老系自然嘅事」、「55啦㖞，打针又话人地假胶样，自然啲又话人地老，想点呀」。不少人更欣赏她选择优雅地老去：「自然优雅地老去，总好过整到面目全非」、「起码块面唔胶，自然老好靓及有气质」。

万绮雯飞机上举动获赞

除了外貌，万绮雯的内在美同样获得赞赏。一名疑似曾为她服务的空姐在网上发文，大赞她真人「好有礼貌，非常有气质」，并分享一件让她印象深刻的轶事：「落机竟然会自己折番张被放返喺个位度」，可见其教养与素质，由内而外散发出真正的女神气质。

