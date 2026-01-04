 61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大

现年61岁、有「泰国通」之称的胡慧冲，曾为TVB拍摄《冲游泰国》大受欢迎，连拍多辑仍有不少支持者，而被封为旅游达人，而他的自家网台亦甚多支持者。身型颇为「丰满」的他近年屡次身体健康响警号，早前就曾因腰部剂剧痛而入院。想不到事隔不到2个月，胡慧冲竟然在元旦日身体出事再次入院，并拍下影片讲述自己整晚狂呕的狼狈惨况。

胡慧冲出事关医院事？

胡慧冲于影片中表示，自己在除夕夜出事，竟然和一间酒店有关。于影片中穿上白恤衫，自称依然感到不精神的他表示，自己是一个希望于节日过得有意义的人，故此希望在除夕夜，去订泰国一间靓酒店的房间去看烟花，不过因为迟订的关系，房价颇为昂贵，折合索价约1万元港币一晚，他「谂过度过」之后决定放弃，留待未来房价回落才入住。

胡慧冲一心悭钱惹祸？

一心悭钱的胡慧冲，却因为这个想法而间接需要入院。胡慧冲表示：「当晚我冇去酒店住，咁就叫外卖啦，喺泰国有间卖港式食物嘅食店好正，我都帮衬过唔少次，我就叫咗两个餐，有两杯冻柠茶送，我就全部食晒」。

胡慧冲整晚狂呕天光入院

大快朵颐的胡慧冲，当晚睇过烟花、正式踏入2026年后就上床睡觉，但却感到胃部、胸口非常不适：「我瞓喺度觉得好辛苦，喉咙都顶住，之后我就开始呕，成晚呕咗5次，之后仲开始肚泻。我唔敢讲啲食物有问题，可能系我撞邪」。去到天亮之前，自命忍得痛的胡慧冲，终于忍不住要入医院，之后要开始插喉吊盐水，幸好进行化验过后可以出院。昨日胡慧冲再度拍片，指自己已好得八八九九，但前一天就连睡了12小时，非常疲累。

胡慧冲曾做「通波仔」手术

胡慧冲近年屡次传出健康出现问题，他在2023年因血管阻塞问题，于泰国的私人医院进行「通波仔」手术。而在2025年6月，又因为心脏不适入院检查，幸好报告显示并无大碍，仅为心脏轻微扩大。到11月就腰部剧痛，他更一度担心自己会永久瘫痪。当时他就拍片，指他已深刻体会健康的重要性，并呼吁粉丝们要珍惜当下，想做的事就趁著健康的时候尽快去做，别留下遗憾。

