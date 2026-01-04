Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

 61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大

影视圈
更新时间：10:00 2026-01-04 HKT
发布时间：10:00 2026-01-04 HKT

现年61岁、有「泰国通」之称的胡慧冲，曾为TVB拍摄《冲游泰国》大受欢迎，连拍多辑仍有不少支持者，而被封为旅游达人，而他的自家网台亦甚多支持者。身型颇为「丰满」的他近年屡次身体健康响警号，早前就曾因腰部剂剧痛而入院。想不到事隔不到2个月，胡慧冲竟然在元旦日身体出事再次入院，并拍下影片讲述自己整晚狂呕的狼狈惨况。

胡慧冲出事关医院事？

胡慧冲于影片中表示，自己在除夕夜出事，竟然和一间酒店有关。于影片中穿上白恤衫，自称依然感到不精神的他表示，自己是一个希望于节日过得有意义的人，故此希望在除夕夜，去订泰国一间靓酒店的房间去看烟花，不过因为迟订的关系，房价颇为昂贵，折合索价约1万元港币一晚，他「谂过度过」之后决定放弃，留待未来房价回落才入住。

相关阅读：61岁TVB节目主持一部位剧痛担心会瘫痪：我好多嘢未做 曾于外地通波仔 近年自揭心脏扩大

胡慧冲一心悭钱惹祸？

一心悭钱的胡慧冲，却因为这个想法而间接需要入院。胡慧冲表示：「当晚我冇去酒店住，咁就叫外卖啦，喺泰国有间卖港式食物嘅食店好正，我都帮衬过唔少次，我就叫咗两个餐，有两杯冻柠茶送，我就全部食晒」。

胡慧冲整晚狂呕天光入院

大快朵颐的胡慧冲，当晚睇过烟花、正式踏入2026年后就上床睡觉，但却感到胃部、胸口非常不适：「我瞓喺度觉得好辛苦，喉咙都顶住，之后我就开始呕，成晚呕咗5次，之后仲开始肚泻。我唔敢讲啲食物有问题，可能系我撞邪」。去到天亮之前，自命忍得痛的胡慧冲，终于忍不住要入医院，之后要开始插喉吊盐水，幸好进行化验过后可以出院。昨日胡慧冲再度拍片，指自己已好得八八九九，但前一天就连睡了12小时，非常疲累。

胡慧冲曾做「通波仔」手术

胡慧冲近年屡次传出健康出现问题，他在2023年因血管阻塞问题，于泰国的私人医院进行「通波仔」手术。而在2025年6月，又因为心脏不适入院检查，幸好报告显示并无大碍，仅为心脏轻微扩大。到11月就腰部剧痛，他更一度担心自己会永久瘫痪。当时他就拍片，指他已深刻体会健康的重要性，并呼吁粉丝们要珍惜当下，想做的事就趁著健康的时候尽快去做，别留下遗憾。

相关阅读：泰柬战争｜胡慧冲揭开火后曼谷情况 战区惨不忍睹附近居民须撤离 旅客要点做？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
13小时前
美如楼有单位起火冒烟，火警中有居民由救护车送院。梁国峰摄
石硖尾邨单位起火酿1死5伤 近200人疏散
突发
1小时前
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
20小时前
元旦起个人存取款超5万毋须登记。 中新社
元旦起个人存取款超5万毋须登记
即时中国
2026-01-03 08:33 HKT
据报马杜罗抵达纽约 赤脚戴头套落机 被押往布鲁克林拘留中心。
空袭委内瑞拉｜据报马杜罗抵达纽约基地 赤脚戴头套落机 被押往布鲁克林拘留中心
即时国际
3小时前
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
影视圈
20小时前
美军派逾150架飞机突袭，生擒马杜罗夫妇。图为美国参谋长联席会议主席凯恩将军。
空袭委内瑞拉｜美军逾150架飞机突袭 马杜罗夫妇官邸投降被抓获
即时国际
7小时前
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
饮食
23小时前
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
影视圈
16小时前