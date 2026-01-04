万千星辉2025丨红地毡花旦争妍斗丽 佘诗曼腰间开大窿 陈自瑶半露酥胸张曦雯深V尺度大开

无线电视年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》 于2026年1月4日（星期日）晚上8时在澳门上葡京综合度假村盛大举行，届时TVB翡翠台将现场直播各奖项包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大湾区视帝及视后等大奖得主的诞生。在各项大奖揭晓前，星光熠熠的红地毡环节将于下午五时半率先登场！一众候选艺人将盛装打扮，于红地毡上争妍斗丽，为颁奖典礼揭开华丽序幕。这不仅是衣着品味的较量，更是视帝视后宝座前哨战的瞩目焦点！《星岛头条》将全程直击，为您捕捉红地毡上每一个闪耀时刻。

TVB颁奖礼2025丨红地毡直播详情

粉丝及观众们想第一时间欣赏到偶像的红地毡风采，可透过TVB官方Youtube Channel、TVB综艺Facebook专页、娱乐新闻台Facebook专页、娱乐新闻台Youtube Channel、myTV SUPER等多个官方平台免费收看现场直播。

《万千星辉颁奖典礼2025》红地毡焦点

《万千星辉颁奖典礼2025》红地毡盛况绝对是星光熠熠，焦点无疑落在凭借大热剧集《新闻女王2》再度入围的「Man姐」佘诗曼、李施嬅，以及型男黄宗泽身上，三人的红地毡「战衣」势必引发全城热话，为视帝视后前哨战揭开序幕。同场较劲的估计还有视帝大热人选马国明、陈豪、陈展鹏、罗子溢等一众实力派男星，网民都期待他们盛装出席，在红地毡上展现成熟魅力。

然而，今届红地毡的一大悬念，绝对是《刑侦12》的林保怡、《巨塔之后》宣萱、《金式森林》郭晋安等好戏之人会否惊喜现身，他们的出席将为颁奖礼增添更多变数与话题性。与此同时，获得「最佳男／女配角」及「飞跃进步」提名的高海宁、何广沛、吴业坤、戴祖仪、黄庭锋等新生代小生花旦齐齐争妍斗丽亦令人期待。

红地毡以视帝、视后十强作背景

《万千星辉颁奖典礼2026》今晚在澳门上葡京综艺馆举行，已第3年移师澳门，下午已吸引大批粉丝到场支持偶像，当中以「Man姐」佘诗曼最受欢迎，而姚焯菲、詹天文、陈豪、陈炜等亦有粉丝到场应援。红地毡以视帝、视后十强作背景，一众入围者将由房车送到酒店门口，华丽登上红地毡。陆浩明（6号）、车婉婉、何沛珈及郑衍峰四大司仪率先现身，何沛珈身穿蓝色露脐晚装现身红地毡，对于今次能成为司仪，她表示算是集了一个大邮，虽然五年来参与过好多大骚，但这是公司最大颁奖礼。问到是否因遵守「禁爱令」而做到司仪？她指应该不关事，觉得公司不会因此安排她做，今日抱轻松心情，最想希望所有参与的人及观众都享受。期间见她因露出打底裤边而要不时要整理，她解释是确保安全，因条裙昨日才到手，今天第一次着，事前没试过，但认为打底裤可以低一点。李芷睛中门大开的打扮，力压关嘉敏和叶蒨文。陈自瑶酥胸下露，胸部线条完美演译。

《万千星辉颁奖典礼2025》红地毡盛况：

张曦雯极深V领设计展现身体线条

去年获得「最佳衣著女艺人」的王敏奕与吴业坤以《新闻女王2》的CP阵容出场，今年王敏奕以一身闪闪吊带裙上阵，打扮干净俐落，仙气逼人。同样是《新闻女王2》成员的还有蒋祖曼、何广沛，蒋祖曼以黑色露肩装配黑色西裤上阵，延续剧中「Diana」的味道。另一大热门剧集《金式森林》的罗子溢、陈晓华以全黑造型示人，当他们出场时，有男fans不停大叫陈晓华的名字。罗子溢笑言如果获奖，会跟老婆食餐好。张曦雯的这身黑色晚装打扮，完美融合了性感、大胆与优雅。礼服正面采用极深的V领设计，大方展现自信的身体线条，成为全场焦点。背面则是更大胆的全露背设计，仅用细绳点缀，勾勒出迷人的背部与腰部曲线。贴身的剪裁凸显了她窈窕玲珑的身材。整体造型简约而不失高贵，充分展现了她性感妩媚的气质，是一套非常成功的红毯造型。高海宁以一袭黑色挂颈大露背晚装性感亮相，成为全场焦点。她的晚装剪裁极为贴身，完美勾勒出她玲珑有致的S形曲线，最大胆之处在于背部几乎全裸的设计，大方展现其光滑紧致的美背，整体造型高贵优雅而不失火辣，尽显成熟自信的女人味。

《万千星辉颁奖典礼2025》红地毡盛况 Part II：

大露背高海宁与马国明齐齐纯黑现身，她坦言无走光危机，随时准备好状态怎着都靓，而打扮是看心情，坦言今日心情向视后进发，希望达到。马国明一身打扮由太太汤洛雯负责，《星岛头条》之前独家拍到马国明低调送别亡父，他表示现时心情已OK，但有事情仍未处理好所以很忙，幸已拍完新剧，可专心和太太处理家事，但未计划带妈妈和家人去散心，并指不方便讲太多爸爸的事。当马国明接受电子传媒访访时提到爸爸，忍不住以纸巾拭泪。有份争夺最佳女配角的陈自瑶胸前三角打开，尽现胸线，见她不时整理胸前确定安全，她坦言忍不住要定时整一整才有安全感，不敢有太大动作，她形容是高贵典雅女人味造型，展现女性美态，想有未试过的新体验，也尽丰胸代言责任，颁奖礼前更勤丰胸。

《万千星辉颁奖典礼2025》红地毡盛况 Part III：

林保怡和李施嬅亦有到场，佘诗曼与黄宗泽齐齐入场。

《声梦》小花钟柔美因被爆多张亲密照累形象崩坏，同属《声梦》小花的詹天文在《万千星辉颁奖典礼2025》红地毯称没特别去关心对方，要给对方冷静时间，作为朋友想她调整心情，撑她在跨年演出都没影响表现。姚焯菲认同称若自己发生事，上台会扣分，要给对方时间好起来。

对于钟柔美被网民斥讲大话扮「A0」，姚焯菲和詹天文认为是对方的私隐，无权干涉，詹天文觉得要看大家给他们定位，有些地方的偶像是不准拍拖，自己若再大些会拍拖都会讲，参赛时已无讲过自己是「A1」，现在也是。姚焯菲觉得不需特别讲数字，顺其自然不需交代。问到会否更小心在社交网分享图片？二人坦言有在私人帐号分享黑图。

