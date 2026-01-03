曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家

TVB总经理（节目内容营运）曾志伟最近屡传将离任TVB，早前有消息指他将会做到去年的11月底，其后，曾志伟在TVB《万千星辉贺台庆2025》作回应指是误传，澄清自己未有计划离开TVB，并笑言：「总有一日唔做，但不是而家」。今日（3日）《星岛头条》收到独家消息，TVB将于明晚（4日）假澳门举行的《万千星辉颁奖典礼2025》， 特别增设了一个环节答谢曾志伟多来对TVB 的付出，更会向他颁发一个重量级奖项。据知，曾志伟在稍后时间亦会卸任总经理一职，转以顾问身份上阵。

曾传曾志伟台庆宣布离职

早前有传曾志伟11月离任TVB高层一职，好友陈百祥又爆曾叫他不要再做，曾志伟当时附和戏言就快不做，又说留待台庆再讲。直到台庆当晚曾志伟被传媒追问离职传闻，他就强调会继续做，笑言是误传：「总有一日唔做，但不是而家，暂时未炒鱿鱼，都是这个位，件事是误传。」他又澄清自己未有计划离开TVB，问到合约年期至几时，他则表示不知，自己未有离开的想法。

TVB或邀谭咏麟为曾志伟颁奖

今日《星岛头条》收到独家消息，曾志伟在TVB 担任总经理的五年期即将届满，TVB 将于明天1月4日的《万千星辉颁奖典礼2025》准备了特备环节感谢曾志伟多年来对TVB的付出，同时亦邀请了一位嘉宾好友向曾志伟颁发一个重量级大奖，估计可能是「校长」谭咏麟。据知，志伟稍后亦会退下火线，卸任总经理一职，并转以顾问身份上阵，每月现身例会给予专业意见。

曾志伟2021年1月应邀重返TVB担任副总经理（综艺、音乐制作及节目）兼行政委员会特别顾问，全面负责综艺及资讯娱乐节目板块，重返无线后，他的第一个任务就是跟四大唱片公司破冰；同年9月，曾志伟迅速获升任为总经理（节目内容营运），全面负责TVB的主要内容营运，包括各类内容 (综艺、合拍剧、音乐）的制作，以及节目采购及策划。

