鹿晗床照疑流出 关晓彤被爆恋上王安宇？ 网红自称恋上多位顶流 涉事男星急发声

今日（3日）凌晨，一位名为「iamroosie」的女网民在微博连环爆料，声称自己与十多位一线及顶流男星有过感情纠葛，并附上了多张聊天记录截图、照片及影片，瞬间引起内地网民热议。该博主谈及的男星名单星光熠熠，包括鹿晗、范丞丞、蔡徐坤、林更新、檀健次、黄明昊、王安宇、张一山、屈楚萧、周奇、李汶翰、秦霄贤等，牵连甚广，内地网民集体「食花生」，称之为「2026开年第一大瓜」。

鹿晗疑似有床照流出

「iamroosie」爆料中引来最大回响的，是一张疑似她与鹿晗的床照，照片中女子侧脸紧贴一位熟睡的男子，她配文写道：「我最想要的就是你可以幸福，我也最爱最爱你。」尽管照片中的男子面容并不清晰，但有部分网民根据其侧面轮廓和所穿的黑色卫衣，与鹿晗公开的照片进行比对，认为相似度约有七成，但更多人对照片的真实性存疑，认为有改图的可能。鹿晗忽然有疑似床照流出，即引起网民讨论他被疯传与关晓彤8年情断，是否与男方出轨有关。

相关阅读：鹿晗初登红馆晒广东话冧爆fans 除衫扮脱惹全场尖叫 完骚狂夹道欢送万人空巷

关晓彤疑似已有新欢

该博主的爆料内容极具故事性，她为每位被点名的男星都贴上了不同的「标签」。她称范丞丞是「青春时间唯一喜欢的一个男孩」，并表示两人曾以朋友身份相处多年；她点名蔡徐坤，称是李汶翰让他删除了自己的联系方式；她指责林更新，说是一位女性友人介绍他们认识，结果林更新却与该友人「偷偷摸摸好上了」，并称此事给自己造成了严重的身心抑郁。在她的描述中，檀健次是对她最好的人，被她称为「螺蛳粉王子」；周奇则是对她最差的；屈楚萧「最孤寒」；而张一山则会「每次都给她买一大堆零食回来」。除了这些情感纠葛的细节，她更称王安宇现在正与关晓彤在一起，此话一出，让本已因「床照」而备受关注的鹿晗与关晓彤的恋情状况，变得更加扑朔迷离。

相关阅读：鹿晗关晓彤被传已分手！传女方朋友圈早官宣 列出多项证据登热搜

众男星火速发声明否认

面对这场突如其来的舆论风暴，被牵涉的男星工作室展现了极高的危机处理效率。在「iamroosie」发文后不到三小时，范丞丞工作室便在凌晨3点17分率先发布严正声明，全盘否认指控，称与该博主仅在多年前的聚会场合有过「点头之交」，从未有过任何形式的单独见面或私下来往，并谴责对方「偷拍侵犯隐私」并「恶意引导公众」。

相关阅读：鹿晗被爆分手关晓彤深夜买醉 情绪激动「手指指」获邓超揽肩安慰 女方一举动添疑云

林更新讽刺爆料女网民

鹿晗工作室则于今日两度发声，措辞强硬，表示已依法完成证据固定，并委托律师启动法律程序，将坚决追究侵权者责任，要求对方立即停止传播不实信息。随后，林更新、檀健次、黄明昊、王安宇等人的工作室也相继发表声明，口径一致地辟谣，称相关言论为「凭空捏造」、「严重侵害艺人名誉权」，并均表示已取证并将诉诸法律。林更新工作室的声明更向爆料的女网民表示：「如iamroosie女士所说患有病症属实，希望她早日康复」，被网民质疑林更新工作室讽刺「iamroosie」言论，可能并非出自正常精神状态。

相关阅读：玫瑰的故事丨「方协文」林更新号称九亿少女的梦 曾向韩团女神示爱 做过周星驰电影主角