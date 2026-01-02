刘嘉玲亿元豪宅内貌珍藏深不可测 与梁朝伟恩爱物随处可见 新年第一天收「爱心红包」反应搞笑

影后刘嘉玲在刚过的平安夜邀多位好友到访其豪宅开派对，刘嘉玲曾分享豪宅内的巨型圣诞布置极尽奢华，圣诞树下堆积如山的精致奢侈品礼物，配衬浓厚的艺术气息，圣诞气氛十足。

刘嘉玲2026年第一封「爱心利是」

到了大除夕（12月31日）当日，刘嘉玲再将豪宅大变身，布置成为除夕派对，与好友们齐齐饱览维港景色齐齐倒数，还贴出不少合照，将这个的复式豪宅内貌进一步曝光。狂欢过后刘嘉玲亦回复昔日生活，今早（2日）收到2026年第一封「爱心利是」。

刘嘉玲和梁朝伟向来投资有道

刘嘉玲和梁朝伟向来投资有道，多年来主力投资房地产，二人手持至少10个物业，包括住宅、商厦和舖位，据悉总值逾十亿，其中位于中半山梅道逾亿复式豪宅，成为与好友聚会的地方，屋内装修由张叔平设计，「典雅复古」的装潢风格甚为合衬，当中砖红色的沙发上带有花朵点缀、怀旧的水晶灯、仿壁炉极具怀旧古典味，犹如藏春阁般应有尽有，在去年大除夕当日，刘嘉玲再将豪宅大变身，与好友们齐齐开派对，事后大家都将相片po上网，原来刘嘉玲艺术品收藏十分多，除了名画和艺术摆设名，随处可见刘嘉玲和梁朝伟的合照，家的感觉十分温馨。刘嘉玲曾称最不舍得放售的就住宅，因为「哥哥」张国荣曾的邻居，屋文载有与张国荣美好的回忆。

刘嘉玲山顶跑步竟然收「爱心红包」

刘嘉玲今早亦回复昔日生活，一早到山顶跑步竟然收「爱心红包」！刘嘉玲IG分享一张站在逾五百万名车面前的相片，手中拎了一张「牛肉干」搞笑地留言：「新年第一份礼物：来自交警的爱心红包。」有人留言大赞刘嘉玲可爱：「开运！」、「哈哈哈 好可爱」、「笑看人生」、「+0姐都无面俾」、「已加价了」、「新年第一餐：牛肉干」、「嘉玲姐好型」、「心态好好」。

