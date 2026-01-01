Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB小花邝洁楹撬好姊妹长脚？ 与焦浩轩除夕深情「放闪」 频搞生意做小富婆

有「哈比女神」称号、现年33岁的邝洁楹（Judy），出生于富裕家庭，家住大埔的2千呎独立屋，还有一位相恋6年多的有米圈外男友Ricky Yung，被指是人生胜利组。不过她在2025年最后一日，突然在IG晒出与34岁焦浩轩的脸对脸情深合照，惹来不少网民热议！

邝洁楹焦浩轩放闪吓窒网民

邝洁楹发文留言表示给大家惊喜：「2025最后一日畀啲Surprise大家。」照片中的二人穿上情侣服装，眼神亦带点暧昧，有网民看到照片都差点被吓窒，以为Judy与男友感情生变。但原来是她和焦浩轩在TVB处境剧《爱.回家之开心速递》的一场谈情戏场口，有网民大赞他们合衬，邝洁楹指自己其实是烟幕，她的出现是要令到剧中的李芷晴饰演的Elaine呷醋，佢以为两人「有啲嘢」。

相关阅读：《爱回家》富贵女神公开胞兄奢华婚礼排场 烟花派对辉映显赫门第 索爆大嫂有明星相

邝洁楹瓣数多多

出生于富裕家庭的邝洁楹，在美国西雅图大学修读商业经济学，副修天文及辩论，毕业后曾任职业务分析师，但因嫌朝九晚五工作沉闷，后来转职做模特儿，再加入TVB成为艺人。她近年不断搞生意，曾先后创立自家甜点品牌卖曲奇、又跟友人合资开设健身室、与家人开设投资公司、以及转为娇小女生已设的服装品牌，名副其实是一个「小富婆」。

相关阅读：TVB小花邝洁楹突晒一照疑似好事近 惹网民揣测与富二代男友快将结婚：Married？

