古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱

更新时间：20:16 2026-01-01 HKT
发布时间：20:16 2026-01-01 HKT

现年53岁的古巨基，今日元旦日投下震撼弹，于IG宣布再做爸爸，他于IG上载一张BB小手相，宣布和57岁的太Lorraine再诞B，并希望大仔Kuson和弟弟相亲相爱。

古巨基毫无预警再做爸爸

古巨基于IG表示：这是在2025对于我和太太和Kuson一件非常感动的事，想在2026新年新开始的一天跟大家分享。忘记从什么时候开始，Kuson有好些时候都会跟我们说好想有个弟弟/妹妹。因为我和太太本身也有兄弟姊妹，我们都很了解长大成人后家中有兄弟姊妹，能够互相照应互相分担的手足情真的很重要。毕竟父母只能够陪伴他们走过一段人生的路程，余下的可能都是兄弟姊妹的相互陪伴。感恩愿望成真，Kuson和弟弟相亲相爱，我会继续做个好丈夫、好爸爸！

古巨基2015年娶Lorraine

古巨基一直是顾家好男人，并对家中儿子锡到㶶，自儿子出世后为家庭暂缓事业，专心陪伴5岁囝囝古晋匡（Kuson）成长。早前古巨基就陪儿子到香港加拿大国际学校考察，为Kuson升小一做准备。而在今年初，古巨基已透露当时为读K2的儿子揾心仪小学，带儿子去小学面试，开骚要等囝囝升小学后才筹备。古巨基今次被网民偶遇的学校，是香港顶级国际学校之一，留位费已索价8万元，而小学的全年学费约为210,900元。古巨基与太太Lorraine因工作日久生情，展开长达20年的地下情。直至2014年古巨基在社交平台宣布婚讯，翌年在港补办婚宴。据悉，Lorraine家境富裕，甘愿为古巨基做助手多年，一直在背后默默支持另一半。

