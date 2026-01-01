Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

38岁倪震「咀爆旧爱」张茆嫁叶问徒孙 自爆从未工作家住千呎独立屋 全家每月开支6位数

影视圈
更新时间：20:00 2026-01-01
发布时间：20:00 2026-01-01

现年38岁的前「城大校花」张茆，2008年在中环夜店与倪震「一吻成名」，更一度令周慧敏感情出现危机，但最后倪震终回到周慧敏身边，并火速结婚。而张茆之后亦变得低调，于2013年与澳洲咏春大师兼叶问徒孙Nima King结婚，并育有一对子女，家住1500万清水湾低密度千呎独立屋，生活美满。近年已转型做亲子KOL的她，日前被接受香港探家博主访问，直访一家四的安乐窝的豪宅。

张茆做全职凑仔婆

影片中，张茆透露自己是在海南长大的东北人，而丈夫则是澳洲人，二人都是是2005年来香港。张茆坐在车上经过城市大学，指是自己的母校，续说：「18岁高考后来香港，是海南省第一批可以来香港读大学的学生。（两人在一起？）2009年9月9日我们认识，我现在是全职带小朋友，家里有两个小朋友，他（丈夫）在香港中环有一间咏春学校，他是教功夫。」其后主持问到张茆做全职家庭主妇前做甚么？张茆直言：「我没有上过班。」主持人闻言亦大感惊讶地「哗」了一声。

相关阅读：周慧敏前情敌1500万千呎大屋爆非法僭建 入伙未够两年疑频晒命遭举报 嫁叶问徒孙做KOL

张茆一家四口超大开支

张茆公开其宽敞的大屋，全屋以白色为主调的北欧风设计，而主人房的套厕亦特别设有一个桑拿房，给丈夫用来放松身心。张茆还公开全家每月使费，她如数家清晰逐一详列出来：「13.6万人民币！」当中包括两个孩子的学费$32,000、补习费$13,000，房贷$25,000，车贷还有停车费在中环月租是$4,700，工作第6年的保母姐姐人工$7,500，还有全家人的保险约$10,000，每月开支真的好大。

张茆提议买屋前要问清楚

早前张茆拍片表示，西贡独立屋在4月时曾进行大维修，因为收到屋宇署通知，其二楼花园是之前的业主非法僭建，现时要将花园还原绝对是个大工程，而张茆表示购入该单位时，就是看中二楼的花园才购入上址，但最终却要拆卸，两公婆坦言当买个教训，所以拍片提醒大家，买屋前要问清楚屋宇署，避免日后找自己麻烦。

相关阅读：周慧敏前情敌张茆晒清水湾大屋！露台空间大过小型单位 主人房有得焗桑拿

