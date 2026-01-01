叱咤乐坛流行榜颁奖典礼2025开场直击 歌手盛装登场争艳 魏浚笙泳儿低胸硬撼骑呢古怪造型

叱咤2025／2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼丨商业电台举办的年度乐坛盛事《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》于2026年1月1日元旦晚上7时，在亚洲国际博览馆Arena隆重揭幕。叱咤2025以「难先要你做」为主题，鼓励音乐人迎难而上。典礼开始前，一众歌手率先盛装登场，《星岛头条》直击一众歌手盛装出席的星光熠熠场面，为整晚的颁奖典礼掀开华丽序幕。

叱咤2025丨有歌手将摆棵树上头用奇招取胜

作为颁奖典礼的前哨战，红地毡向来是歌手们展现时尚品味的舞台。一众候选歌手及表演嘉宾均悉心打扮，成为镁光灯追逐的焦点。根据早前在昂坪市集举行的《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》记者会所公布的阵容，本届颁奖典礼可谓星光熠熠，云集了本年度乐坛老、中、青三代的中坚力量。歌手造型各有心思，魏浚笙和泳儿的低胸造型「胸」压全场，还有张进翘的天使翼、马天佑的透明胶衣，甚至歌手将摆棵树上头，务求用奇招取胜。

已确定出席的歌手及组合阵容相当鼎盛，包括人气组合COLLAR、Dear Jane、晚安莉莉、Beanies、WHIZZ、Nowhere Boys、Pandora 及 ROVER；实力唱将Gin Lee李幸倪、MC 张天赋、林家谦、陈柏宇、冯允谦、谢安琪、邓小巧、吴业坤、黄妍、林奕匡、洪嘉豪 及 江若琳；以及新生代歌手 sica、黄明德、VIVA、kayan9896、Gareth.T、Kiri T、Cloud云浩影 和 JACE 陈凯咏等，几乎囊括了2025年度所有表现出色的音乐单位。然而，备受关注的人气组合MIRROR早前已宣布将会缺席本次叱咤颁奖典礼，此消息引起了乐迷的广泛讨论。虽然缺少了MIRROR的身影，但最终的出席阵容可能仍会有变动，或许会为观众带来意外惊喜。

