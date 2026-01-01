Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB上位小花闻B女脚仔迎接2026 嫁富贵老公住豪宅产后变辣妈 甜晒「最珍贵礼物」

影视圈
更新时间：17:00 2026-01-01 HKT
发布时间：17:00 2026-01-01 HKT

现年31岁的2017年港姐亚军何依婷（Regina），2023年12月与富贵大学同学男友Cedric在峇里岛举行婚礼，去年4月为老公诞下女儿Rosella，正式成为人母的她，并已极速回复fit爆身段。何依婷不时社交平台分享凑女生活，她日前在IG分享告别2025年的感想，何依婷在IG晒出与爱女的温馨合照，迎接新一年。

何依婷闻脚仔治愈心灵

何依婷分享出与女儿互动的温馨照片，并发文写道：「Thank you 2025！得到了人生中最珍贵的礼物，和宝宝相处的每个时刻都在治愈我的心。2026 我准备好了。」照片中可见，何依婷与女儿甜蜜对视，又躺下拿着女儿的脚仔闻，最后还揽实女儿一边玩着玩具，一边锡锡女儿额头，每张照片都充满着爱，幸福满泻！

相关阅读：TVB上位花旦晒B女学行片曝光豪宅内部 婚后进驻「红磡楼王」阔落大厅成焦点

何依婷获网民送祝福

不少网民都纷纷留言向何依婷送上祝福：「继续幸福快乐」、「好可爱，快高长大，2026 加油」、「尼个BB又系大得咁快！已懂得爬牛牛」、「2026，直到永远，你地一定会超级幸福呀！」、「2026 大家继续努力，做最好嘅自己，粉丝们爱你！」等，此外，还有网民反问她：「再有多一个？」 

相关阅读：TVB小花何依婷成功诞下囡囡 曝光BB全貌特写一部位 靓妈咪产后状态一流

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
4小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
2小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
3小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区有酒吧爆炸，网传影片见现场火光熊熊。X@Kedar/法新社
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地电视台：数十人死近百伤
即时国际
1小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
11小时前
天文台｜冷锋今杀到 1.2最低气温12℃ 一日之间跌10℃ 料入冬以来最冻
天文台发寒冷天气警告 冷锋今晚杀到明早最低气温12℃ 料成入冬以来最冻
社会
5小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
6小时前