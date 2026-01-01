TVB上位小花闻B女脚仔迎接2026 嫁富贵老公住豪宅产后变辣妈 甜晒「最珍贵礼物」

现年31岁的2017年港姐亚军何依婷（Regina），2023年12月与富贵大学同学男友Cedric在峇里岛举行婚礼，去年4月为老公诞下女儿Rosella，正式成为人母的她，并已极速回复fit爆身段。何依婷不时社交平台分享凑女生活，她日前在IG分享告别2025年的感想，何依婷在IG晒出与爱女的温馨合照，迎接新一年。

何依婷闻脚仔治愈心灵

何依婷分享出与女儿互动的温馨照片，并发文写道：「Thank you 2025！得到了人生中最珍贵的礼物，和宝宝相处的每个时刻都在治愈我的心。2026 我准备好了。」照片中可见，何依婷与女儿甜蜜对视，又躺下拿着女儿的脚仔闻，最后还揽实女儿一边玩着玩具，一边锡锡女儿额头，每张照片都充满着爱，幸福满泻！

相关阅读：TVB上位花旦晒B女学行片曝光豪宅内部 婚后进驻「红磡楼王」阔落大厅成焦点

何依婷获网民送祝福

不少网民都纷纷留言向何依婷送上祝福：「继续幸福快乐」、「好可爱，快高长大，2026 加油」、「尼个BB又系大得咁快！已懂得爬牛牛」、「2026，直到永远，你地一定会超级幸福呀！」、「2026 大家继续努力，做最好嘅自己，粉丝们爱你！」等，此外，还有网民反问她：「再有多一个？」

相关阅读：TVB小花何依婷成功诞下囡囡 曝光BB全貌特写一部位 靓妈咪产后状态一流