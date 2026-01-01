前TVB女星身体出事眼凸暴瘦 受病困一年多曾担心失明 透露现况或需做手术？

现年38岁的杨梓菁（前名：杨柳青，Wiyona），早年由模特儿转型做「打女」，曾加入TVB并拍摄剧集《解决师》、《溏心风暴3》等为人熟知。近年她淡出幕前，2023年8月秘密诞子后复出，同时努力创业为事业打拼，但2024年7月因免疫系统攻击甲状腺，出现甲状腺亢奋症状，导致经常失眠、暴瘦、心跳手震、大细眼等问题，严重影响正常工作，曾一度担心会盲，只好无奈停工休养。直至去年7月，她与朋友合作投资的健康疗愈工作室开幕，当时透露病况已康复8成。而近日她在IG分享好消息，透露终于可以停药，还激动得差点喊出来！

杨梓菁：差啲喊出嚟

杨梓菁上载了一张戴上眼镜、举V字手势，而脸上流露着喜悦的笑容的照片，并发文写道：「今日覆诊医生话甲状腺同免疫系统指数好靓，可以停止食药，内心好激动，差啲喊咗出嚟…因为食咗年几药，终于可以move去下一个step，听日睇埋眼科医生，眼睛请你乖乖地，希望可以用最简单最容易嘅方法治疗同康复！」不少网民都留言支持及送上祝福。

杨梓菁：而家仲有大细眼

直至昨日（31日），杨梓菁在IG分享自拍影片及发文表示：「经历咗一年半甲状腺上眼最后复诊，医生俾咗四个建议我，唔知你哋觉得我咁样决定好唔好呢？」影片中，杨梓菁除去眼镜给大家展示其眼部状况，并说：「已经好返好多，之前有一只凸咗半个眼球出嚟，而家仲有大细眼，不过要喺唔同嘅角度睇先至会睇得明显啲。」之后说出医生的建议：「第一个系乜都唔好郁，继续观察多半年。第二个系打Botox，将眼皮放松落嚟，令到视觉上减少眼白部份。第三个方法就喺眼皮上开刀，手术会令眼皮变厚，令到两边眼睛不一致，就算之后做眼皮手术，未必适合亚洲人样貌比例，简单啲讲要做两个手术。第四个方法就系将本身只眼睛开大，就返眼凸𠮶只眼嘅比例。」最后就向网民粉丝收集意见。

