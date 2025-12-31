Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄翠如除夕放闪晒全家福 「萧哈哈」肥嘟嘟面珠肉感爆棚似足蜡笔小新 网民：想摸吓

影视圈
更新时间：21:00 2025-12-31 HKT
发布时间：21:00 2025-12-31 HKT

TVB模范夫妻黄翠如与萧正楠自今年3月迎来儿子「萧哈哈」后，一家三口生活幸福美满。在12月31日除夕这天，黄翠如在IG分享了数张温馨的全家福，向粉丝们送上新年祝福。照片中，他们一家人穿著亲子装，在海边享受著温暖的阳光，画面充满爱意，吸引了大量网民和圈中好友的Like。

「萧哈哈」脸颊胖嘟嘟

在黄翠如分享的多张照片中，主角无疑是他们可爱的儿子「萧哈哈」。其中一张照片，萧正楠和黄翠如紧紧相拥，将「萧哈哈」抱在中间，幸福满泻。另一张照片捕捉到「萧哈哈」的侧面，他那胖嘟嘟、充满肉感的脸颊，被网民笑指与卡通人物「蜡笔小新」非常相似，纷纷留言大赞：「好可爱」、「想捏一下他的脸」、「好想摸吓，太QQ啦」，可见「萧哈哈」人气极高。

黄翠如视儿子为「2025的礼物」

除了温馨的照片，黄翠如的帖文也感动了不少人。她写道，这是他们夫妻的第八年，回想第一年曾幻想过两个人的背影，到现在拥有三个人的幸福家庭，感觉是上天的一份恩赐。她更形容儿子是「2025的礼物」，并要带著这份珍贵的礼物迎接2026年。

黄翠如五妹极仙气与姊似饼印？

