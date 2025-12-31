《中年好声音4》夺5灯企鹅人真身终极揭晓？周志康晒近照泄「铁证」 网民：仲唔系你？

TVB歌唱比赛节目《中年好声音4》自增设艺人赛区后，话题不绝。其中，「企鹅人」献唱古巨基的《TOUCH》夺得5灯佳绩，其悦耳歌喉及稳定台风，令其身份引起网民热烈讨论，更将目标锁定为同为歌唱比赛出身的周志康或郑俊弘。正当网民仍在猜测之际，周志康今日（31日）在IG发布一系列近照，似乎为「企鹅人」的身份提供了有力「铁证」。

周志康近照泄「企鹅人」身份？

在周志康分享的其中两张照片中，都见他戴著一条银色粗手链，其款式与「企鹅人」在《中年好声音4》舞台上所戴的极度相似。此细节一出，即引起网民讨论，认定他就是「企鹅人」，纷纷表示：「企鹅人仲唔系你？」、「证据确凿！」而周志康在帖文中仅简报了今年的工作与生活，例如拍了两套剧、陪伴家人等，对「企鹅人」的揣测则未有提及。

周志康曾赞「企鹅人」唱得好

早前，对于被指是「企鹅人」的传闻，周志康曾回应指：「我觉得好听唔好听，真系要等观众去评论，音乐唔需要比较好唔好听，最紧要自己钟意，我觉得企鹅人几好！」既不承认也不否认的态度更添神秘感。如今加上「手链」这个新证据，似乎令真相呼之欲出，但「企鹅人」的庐山真面目，仍有待节目中正式揭晓。

