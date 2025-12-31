Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工

影视圈
更新时间：15:30 2025-12-31 HKT
发布时间：15:30 2025-12-31 HKT

现年73岁的韩国影帝安圣基，昨日（30日）在家中因食物噎到被送院。据韩媒报导，事发于下午4点左右，安圣基在家中进食时不慎噎到，当场昏迷并一度心跳停止。家属紧急施以心肺复苏术（CPR）后，随即将他送往附近医院的急症室。目前，他仍在ICU接受治疗，情况并不乐观。其经理人公司Artist Company今日（31日）证实消息，表示安圣基确实因健康状况突然恶化入院，恳请外界给予演员及其家人空间，后续消息将会统一发布。

安圣基抗血癌多年病情反复

其实安圣基近年来的健康状况一直不太好，他曾在2022年坦承，自2019年起便开始了与血癌的艰苦斗争。虽然在2020年一度传出病情获得控制的好消息，但在后续的追踪治疗中却发现癌症复发，迫使他不得不暂停所有演艺活动，专心投入治疗与休养。尽管如此，他对电影的热情从未熄灭，在治疗期间仍坚持以较为憔悴的面容出席公开活动，展现重返大银幕的坚定意志。与他合作多年的资深演员朴重勋，上月出席新书发表会时，被问及好友近况，也曾沉重地透露：「安圣基前辈现在的健康状况真的不太好。」言语间尽是担忧，也让外界对他的病情感到忧心忡忡。

安圣基曾与刘德华合拍《墨攻》

安圣基在韩国影坛拥有举足轻重的地位，5岁便以童星之姿出道，从影近70年，参演超过80部电影，其戏路宽广，从温暖的父亲到冷酷的反派，无一不精。他的代表作包括《广播明星》、《断箭》等，精湛演技为他赢得了8座百想艺术大赏、5座大钟奖及2座青龙奖影帝，是韩国获奖最多的演员之一。其影响力更遍及亚洲，曾在2006年与刘德华、范冰冰联袂主演历史大片《墨攻》，在片中饰演善于巷战的「巷淹中」一角，为影迷留下深刻印象，并在2012年与李炳宪一同成为首批在荷李活留下手足印的韩国演员。

