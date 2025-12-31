李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户

现年75岁的李龙基与比他细36年的未婚妻王青霞（Chris）的「爷孙恋」一直备受关注，恋情发展峰回路转。日前，李龙基接受《星岛头条》独家专访，首度承认已跟拍拖14年的王青霞分手。此前有YouTuber爆料，指王青霞其实早已在内地结婚，并育有一名16岁的儿子，冬至时更被拍到与丈夫及家人吃饭。对于误做「第三者」及被狠飞，李龙基在镜头前一度落泪，首度承认：「我系第三者！」回顾这段「爷孙恋」的戏剧性发展，李龙基自公开恋情后，成为话题人物，不惜大谈性事，人气再创高峰。

李龙基曾认婚内出轨王青霞

李龙基与王青霞拍拖时，李龙基尚未与第二任妻子离婚。李龙基与王青霞变得高调始于2019年，当时李龙基承认与第二任妻子离婚。他后来坦承，王青霞的出现是他离婚的导火线，更表示因对前妻感到愧疚，选择「净身出户」，将所有物业送给前妻。恋情公开后，两人爱得非常高调，两人2023年受访透露早在十年前于湾仔港铁站偶遇，王青霞当时将李龙基错认为朋友，因而交换了联络电话。事隔数月，王青霞来港时因感冒不适，人生路不熟下致电李龙基求助。李龙基当时大献殷勤，带她到养和医院看医生，更笑言：「媾女梗系要重手啲啦！」之后还到五星级酒店共晋晚餐。王青霞强调当晚饭后并无下文。不过，当记者追问为何初次见面便交换电话，以及当时李龙基仍是已婚身份时，他仅以尴尬微笑回应，为这段关系的开端留下不少想像空间。

相关阅读：李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞

王青霞陷囹圄李龙基承诺必娶

这段感情在2024年初迎来最大考验，王青霞因逾期居留、使用虚假文书及在香港非法工作等合共7宗罪，最终被判入狱。在王青霞面对官非及服刑期间，李龙基表现出不离不弃的深情。他多次前往探望，并在接受传媒访问时频频落泪，更公开承诺：「我应承佢，佢一出嚟我会同佢结婚。」

相关阅读：李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完

王青霞出狱后情转淡惊爆「瞒婚」

2025年7月，王青霞刑满出狱后被遣返内地，并返回佛山老家。此后，两人关系变得低调，李龙基多次表示王青霞希望被外界淡忘。然而，近日有YouTuber「导游哥哥」Hugo爆出惊人消息，指王青霞早在2007年已与一名陈姓男子结婚，育有一子，其丈夫更在王父的工厂担任要职。消息传出后，李龙基初时表示需要「了解中」，但最终向《星岛头条》首度承认分手，证实这段长达14年的「爷孙恋」已走到尽头。

相关阅读：疯传王青霞有老公未离婚兼有18岁子？ 未婚夫李龙基强硬「护妻」：我们是真心相爱，她不是贪我钱