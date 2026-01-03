Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

万千星辉颁奖典礼2025丨《新闻女王2》邓智坚再争男配角奖  公屋成长被演艺学院破格录取  拍拖屡无疾而终

影视圈
更新时间：23:00 2026-01-03 HKT
发布时间：23:00 2026-01-03 HKT

TVB颁奖礼2025／邓智坚／最佳男配角丨无线电视盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。邓智坚凭借在台庆剧《新闻女王2》中饰演「飞爷」一角的精湛演出，成功入围《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳男配角」十强，再度成为焦点。邓智坚曾于2022年凭《下流上车族》夺得「最佳男配角」，能否再下一城，备受瞩目。

TVB颁奖礼2025丨邓智坚是演艺学院高材生

邓智坚的演艺之路并非一帆风顺。他曾透露自己年少时较为反叛，中四时更曾留级，一度有些自闭，直到接触戏剧后才有所改变，更形容「是戏剧救了我」。尽管在公开考试（会考）中成绩未如理想，未能考获五科合格，甚至中文科也不合格，险些与演艺学院无缘。但凭著对戏剧的热诚与天份，他获得了中学老师和话剧团的赏识推荐，最终香港演艺学院决定为他破例取录。邓智坚没有辜负这次机会，入学后成绩优异，不仅获颁奖学金，更两度夺得杰出演员奖，证明了学院的眼光。 然而，自组剧团的经历也让他一度陷入低谷，曾蚀光近六位数积蓄。2017年，他加入无线电视，将事业重心转向电视圈，但此举也曾让他饱受抨击。但近年成功入屋，证明收镬比损失多。

相关阅读：婚后事丨邓智坚13年前演舞台剧片流出再显童颜威力 演艺出身新剧演律师气场不输「飞爷」

TVB颁奖礼2025丨邓智坚感情生活低调

在家庭方面，邓智坚是家中𡥧仔，在公屋长大。他形容自己小时候有点少爷脾气。 至于感情生活，他则相对低调，目前仍在寻觅对象。他曾提及两段过去的感情，一次是中学时期的初恋，因女方要专心读书而无疾而终。邓智坚另一段恋情，则是在刚投身社会工作时，当时的女友要到澳洲工作假期，他在机场上演了一幕如爱情电影般的哭别场面，最终恋情也是分手收场。至于他的人生大事，则仅透露「努力中」。

