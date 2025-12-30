梁咏琪飞西班牙探年迈老爷 赴巴塞主场开Live带《逆转上半场》小演员隔空朝圣

励志足球电影《逆转上半场》在圣诞及跨年档期上映，女主角梁咏琪（Gigi）正身处西班牙，昨晚（29日）她特别前往球坛圣地——巴塞隆拿主场馆 Spotify Camp Nou 开IG Live，带领戏中「光希队」的小演员隔空朝圣，与观众分享难得时刻。GiGi趁圣诞假期与家人飞往丈夫的西班牙家乡，探望年迈的老爷与奶奶。据悉，80多岁的老爷近年多次出入医院，因此GiGi早已计划今年圣诞回乡陪伴家人，她表示：「未能跟《逆转上半场》团队于圣诞节一齐到戏院谢票感到可惜，见到大家努力谢票亦好想参与。元旦后会赶返香港，希望尽快联同其他演员跟观众见面。」

送周衹月10号球衣

Gigi此行途经巴塞隆拿，亦把握机会以戏中领队身份，带领光希队小演员到 Spotify Camp Nou 参观。虽然身在外地，她在直播期间仍被不少游客认出并要求合照，她笑言：「巴塞球场系好多fans都想嚟嘅朝圣地，我哋都排咗好长队先入到去。」直播中，Gigi与周衹月、单焯翘及谭峻然一同分享拍摄趣事，她特别提到周衹月本身是足球员，寄语对方能在国际球坛发光发亮：「好多观众因为呢套戏认识你，原来呢个咁靓嘅女仔系踢专业足球赛。你嘅第一套电影真系要多谢导演，拍得好好，将你踢足球嘅英姿呈现得好励志，好多人都赞你倔强嘅眼神，好做到我表妹嘅感觉！」周衹月亦感激导演的信任。

此外，Gigi又分享初接拍时的担心：「小朋友踢足球嘅题材喺市场上点走向都系未知。但一路拍摄遇到大家，见到你哋咁辛苦都冇怨言，一齐挨过成个8月，睇到成品真系觉得值得。」更透露不少观众大赞单焯翘（饰演阿伦）口材好、反应快，是「潜质演员兼栋笃笑材料」。此行中，Gigi更为五位主要小演员订制印上英文名字的10号巴塞球衣，心思满满：「另外我仲整咗三件，系特别送畀我哋部戏嘅观众，到时会送俾大家。」