百亿富二代男星意外重摔紧急做手术 脑出血开颅缝43针险死：再晚几分钟变植物人

现年32岁的内地百亿富二代男星黄子韬，去年12月与拍拖11年的28岁女星徐艺洋领证结婚，今年10月补办婚礼，婚姻生活美满。近日在内地综艺节目《宇宙闪烁请注意》中，首度谈及一段与死神擦身而过的惊险经历童年往事。

黄子韬头颅缝了 43 针

节目中，黄子韬自爆6岁时因习武意外重摔，导致脑部出血，瘀血压逼脑组织，情况十分危急，要紧急开头颅做手术清除瘀血，还医生警告：「再晚几分钟手术，可能影响智力，最严重会变成植物人」。为了保命，黄子韬接受了开头颅手术，最后头颅一共缝了 43 针：「脑瘀血，然后血没出来，然后去直接开颅，然后把血拿出来、骨头拿出来又盖上去的」。而黄子韬就只是轻描淡写地说：「扛过来了」。

黄子韬父亲做守护神

节目播出后，「黄子韬缝了43针」的话题随即登上热搜，不少网友纷纷感到十分震惊，并对此感到佩服：「听到缝 43针真的头皮发麻」、「平日看他疯疯癫癫的，没想到背负过这么重的痛。」、「之前完全不知道他承受过这么多」、「把苦难熬成力量，真的很强」、「看他现在生龙活虎的，更觉得不容易了」。亦有网民认为黄子韬这种胆大包天的性格，可能是因为童年曾与鬼门关擦身而过，才有今天豁达态度。黄子韬亦提到当年发生的意外，让父亲开始自学医学知识，一直默默守护着他的健康。

