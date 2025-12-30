天王富贵亲戚贺B仔满月曝光超级豪宅 奢华大厅摆三棵巨型圣诞树 身家30亿常坐私人飞机代步

天王刘德华的太太朱丽蒨生于富裕家庭，其表妹陈雪铃是马来西亚十大富豪之一的陈志远的女儿，经常坐私人飞机去旅行，更有「大马最美千金」之称。陈雪铃于2018年嫁马来西亚超级富二代大马纳莎集团四公子Faliq，二人婚后密密造人，已育有一子一女的她，上月尾再诞下细仔Ariz，近日陈雪铃在其IG分享细仔满月的照片和影片时，让其超级豪宅意外曝光。

陈雪铃家中可摆三棵巨型圣诞树

陈雪铃在IG发文写道：「Happy one month to our precious baby Ariz!」 产后一个月的陈雪铃似乎已极速收身，手脚依然纤幼，相信令不少女士羡慕！照片中见到BB睡在特制的吊床上，吊床小厅的中央，小厅的另一边疑似是BB的寝室，旁边放了一只超大的熊公仔，房间设计简约宽敞。而她在圣诞节亦有分享一家五口的家庭照，其客厅摆放了三棵以银白色为主的巨型圣诞树，充满节日气氛。

陈雪铃助父亲打理家族生意

出生于富裕家庭的陈雪铃，背景显赫，父陈志远是成功集团（Berjaya Corporation）的创办人，亦是马来西亚十大富豪之一。陈雪铃除了活跃社交圈外，同时亦是不位事业型女性，协助父亲打理家族生意，担任旗下大型商场的CEO，并创立自己的美容品牌，有传其个人资产高达30亿港元。

