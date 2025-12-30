Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天王富贵亲戚贺B仔满月曝光超级豪宅 奢华大厅摆三棵巨型圣诞树 身家30亿常坐私人飞机代步

影视圈
更新时间：17:00 2025-12-30 HKT
发布时间：17:00 2025-12-30 HKT

天王刘德华的太太朱丽蒨生于富裕家庭，其表妹陈雪铃是马来西亚十大富豪之一的陈志远的女儿，经常坐私人飞机去旅行，更有「大马最美千金」之称。陈雪铃于2018年嫁马来西亚超级富二代大马纳莎集团四公子Faliq，二人婚后密密造人，已育有一子一女的她，上月尾再诞下细仔Ariz，近日陈雪铃在其IG分享细仔满月的照片和影片时，让其超级豪宅意外曝光。

陈雪铃家中可摆三棵巨型圣诞树

陈雪铃在IG发文写道：「Happy one month to our precious baby Ariz!」 产后一个月的陈雪铃似乎已极速收身，手脚依然纤幼，相信令不少女士羡慕！照片中见到BB睡在特制的吊床上，吊床小厅的中央，小厅的另一边疑似是BB的寝室，旁边放了一只超大的熊公仔，房间设计简约宽敞。而她在圣诞节亦有分享一家五口的家庭照，其客厅摆放了三棵以银白色为主的巨型圣诞树，充满节日气氛。

相关阅读：刘德华家族报喜！朱丽蒨表妹「大马最美千金」陈雪铃喜迎三胎 奢华婚礼后七年抱三

陈雪铃助父亲打理家族生意

出生于富裕家庭的陈雪铃，背景显赫，父陈志远是成功集团（Berjaya Corporation）的创办人，亦是马来西亚十大富豪之一。陈雪铃除了活跃社交圈外，同时亦是不位事业型女性，协助父亲打理家族生意，担任旗下大型商场的CEO，并创立自己的美容品牌，有传其个人资产高达30亿港元。

相关阅读：刘德华老婆表妹坐私人飞机外游 一对子女机上著睡衣瞓双人床周围跳 身家达30亿生活奢华

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
时事热话
6小时前
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
突发
8小时前
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
旅游
2025-12-29 16:52 HKT
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
4小时前
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
「仔女问就冇，骗徒要就成副身家」 婆婆ATM前险中伏 网民叹：自己人讲唔听｜Juicy叮
「仔女问就冇，骗徒要就成副身家」 婆婆ATM前险中伏 网民叹：自己人讲唔听｜Juicy叮
时事热话
4小时前
谭咏麟牛津学霸私生子隐居加拿大年薪百万 《东周刊》独家爆谭晓风搞加密货币成就非凡
谭咏麟牛津学霸私生子隐居加拿大年薪百万 《东周刊》独家爆谭晓风搞加密货币成就非凡
即时娱乐
7小时前
男子在露台晾晒窗帘堕楼，地上遗有一块染血白布及数个晾晒夹（小图）。梁国峰摄
00:27
慈云山男子露台晾晒窗帘 失足堕楼亡
突发
6小时前
宏福苑五级火｜5的士司机伪造平台义载纪录 图呃$3000车费涉欺诈被捕
01:10
宏福苑五级火｜5的士司机伪造平台义载纪录 图呃$3000车费涉欺诈被捕
突发
1小时前
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
影视圈
19小时前