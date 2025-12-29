62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言

62岁国际武打巨星、金像影帝李连杰，近年因健康状况频繁成为焦点，更被「换心续命」、「全身换血回春」等离奇谣言缠身。近日，李连杰接受内地媒体访问，首度完整回应外界揣测，以平静而坚定的态度强调：「我心脏又没病，为什么要换心脏？」

李连杰痛斥谣言不道义

对于网上流传他「移植少林武僧心脏」的说法，李连杰坦言，自己一向相信「清者自清」，但这次的谣言不仅毫无医学根据，更牵连已逝之人，让他感到格外遗憾与不公。他直言：「人家的父母、亲友看到会怎么想？这对逝者并不道义。」

李连杰手术后气色佳引误解

这波谣言始于李连杰先前接受颈部良性肿瘤切除手术后，因染黑头发、精神气色好转，与先前略显疲态的模样大相迳庭，而被网民过度解读。为破除传言，李连杰多次以行动自清，他曾发布游泳影片，赤裸上身证明胸口并无传闻中的大型手术疤痕；更在直播中大方关掉美颜滤镜，坦然露出眼袋与皱纹，反问：「染发、开美颜就能显年轻，谁会为了外表冒生命危险去换心脏？」

李连杰早已和家人交待后事

对于多次被传死讯，李连杰早已看淡。他透露，自己与家人从不避讳谈论生死，甚至早在2000年代事业如日中天时就已开始交代后事。他回忆，几年前在旅途中，细女还曾拿著电脑，要他重复一次最新的遗嘱内容，「这在我们家里都很正常。」他感性表示，自己也是普通人，年纪到了终究要面对生老病死，与其冒险「换零件」，不如坦然「换心态」。

最后，李连杰也语重心长地呼吁大众，特别是年轻人，应具备独立思考能力，勿轻信网路谣言。他表示：「其实多查一下医学常识，就知道这种说法有多不可能。」希望外界能理性看待，让谣言止于智者。

