许绍雄离世两月许家再现欢颜 遗孀龙嬿而现身家庭聚会 一头白发身形明显消瘦

影视圈
更新时间：18:00 2025-12-29 HKT
发布时间：18:00 2025-12-29 HKT

TVB「金牌绿叶」许绍雄（Benz雄）于今年10月因病离世，终年75岁，消息震惊娱乐圈。其遗孀龙嬿而及女儿许惠菁（Charmaine）在丧夫、丧父后一直表现哀伤，令人心痛。事隔两个月适逢圣诞佳节，许家举办了一场温馨的家庭派对，龙嬿而于曝光最新状态，似乎在家人的陪伴下，已逐渐走出阴霾。

龙嬿而消瘦现身圣诞派对

在曝光的圣诞派对照片中，许家豪宅布置温馨，充满节日气氛。主角龙嬿而穿著深色上衣配白色背心，与女儿、妹妹陈宝仪及继子一家等众多亲友齐聚一堂。从大合照可见，站在右边第一位的龙嬿而面色红润，精神看来相当不错，不过身形跟两个月上山送别亡夫时明显有消瘦之感。她手持圣诞礼物，与亲友们一同开心合照，脸上挂著久违的灿烂笑容。而继子一家三口就站在照片的左侧。

相关阅读：许绍雄离世｜Benz雄与老婆龙嬿而相爱逾30年 与继子关系佳 太太拥国家级祖业

龙嬿和外甥女玩作一团

在另一张照片中，龙嬿更与外甥女等后辈玩作一团，被逗得弯腰大笑，场面温馨又欢乐。看来在家人的支持与陪伴下，龙嬿正努力走出丧夫之痛，以积极的态度迎接新生活。

许惠菁自爆每日以泪洗面

虽然母亲状态渐好，但女儿许惠菁对父亲的思念之情仍溢于言表。她在社交媒体上载了一张花束的照片，并撰文向亡父抒发心情，她写道：「呢个两个月日日都喊，今日居然叻咗冇喊。爸爸，我会继续加油，爱你。」，她更表示希望爸爸现时已在一处很好的地方，并指自己十分记挂亡父。

相关阅读：许绍雄出殡丨化轻烟告别尘土 女儿许惠菁捧遗照 佘诗曼眼红红贴身照顾契爷遗孀

