NewJeans 5人合体无望 Danielle被ADOR解除合约 Hanni宣布归队

影视圈
更新时间：15:15 2025-12-29 HKT
发布时间：15:15 2025-12-29 HKT

HYBE娱乐旗下的唱片公司ADOR今日宣布韩国5人组合女子组合NewJeans成员Hanni回归组合，但跟Danielle解除合约，Minji的去留仍在讨论中，代表NewJeans 5人复出无望。

向Danielle 家人和闵熙珍追究法律责任

ADOR表示：「在『专属合约效力确认诉讼』判决确定后，本公司与 Minji、Hanni、Danielle 以及这3位成员的家人们进行了多次对话。Hanni 与家人一同访韩，与公司进行了长时间的深度对话，度过了一段回顾往事并客观审视事件的时间。经过真诚的沟通，Hanni决定尊重法院判决，继续留在ADOR。」公司又称经判断「Danielle已难以作为NewJeans成员及ADOR旗下艺人继续合作」，因此于今日正式通知解除专属合约。公司又指Danielle令NewJeans回归计划推迟，计划对Danielle的家人和ADOR前代表闵熙珍追究法律责任。而跟Minji的合约，ADOR解释说：「和Minji进行了对话，为了加深相互之间的理解，一直在进行讨论。」ADOR提到在对话过程中发现，成员因长期接触扭曲且偏颇的资讯，对公司产生许多误解，才导致纠纷。公司与艺人达成共识，认为为了恢复大众的喜爱，即使需要时间，也必须以事实为基础完全消除误解。最后，ADOR表示将尽全力圆满收尾，让NewJeans能早日回到粉丝身边。

Hyein与Haerin率先回归

法律界指出，若仅对单一成员行使解约权，恐在后续判定信赖关系破裂责任谁属时，对公司不利。对此，HYBE副社长朴泰熙仅回应，在正式立场对外发布前，无法进一步说明。去年11月，NewJeans单方面宣布跟ADOR解除专属合约，官司于10月底落幕，ADOR获判胜诉，与NewJeans的合约仍有效。上月初，成员Hyein与Haerin透过ADOR的官方发布率先回归。

