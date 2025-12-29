李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞

现年75岁的李龙基与比他年轻36岁的未婚妻王青霞（Chris）的「爷孙恋」一直备受关注。近日，有YouTuber爆料指王青霞其实早已在内地结婚生子，令这段关系再添变数。面对种种传闻，李龙基近日作出回应，虽未正面证实王青霞是否已婚，但仍以12字去回应王青覆疑似已有老公甚至有儿子的传闻。

王青霞被指已婚有儿子

近日，YouTube频道「导游哥哥」发布影片，指王青霞早在2007年已与一名陈姓男子结婚，并育有一名现年16岁的儿子。该YouTuber更公开了声称是结婚登记及户籍资料的文件，以及王青霞在冬至与疑似丈夫及母亲一同吃饭的照片。据悉，该名陈姓男子是王青霞父亲的得力助手，在王父的公司中担任要职。

李龙基12字回应王青霞已婚

对于这些爆料，李龙基早前回复《星岛头条》，指「感谢你，待我了解多啲，我暂时都系保持沉默」。其后他再跟传媒表示，指王青霞和其爸爸并不是娱乐圈中人，他不欲回答有关他们的事，但仍指「他爸爸有权和任何人相熟的」，似乎李龙基仍为王青霞讲说话。另外李龙基亦似对「导游哥哥」有点不满，希望他多报道有养份的资料，因为报道他的私事，「对国家对社会都没有任何帮助」，并教训「导游哥哥」：「心若为恶，祸未至，福已离」。

李龙基孤独过节

在王青霞未有陪伴在身边的这个冬至及圣诞，李龙基都未有北上与她会合，而是独自留港。 他透露圣诞节没有外出庆祝，只是忘我玩遥控飞机。 幸而他获好友叶振棠邀请，与友人一同庆祝生日，总算在节日中找到一点慰藉。

王青霞被「导游哥哥」密切注意

「导游哥哥」早前在自家影片中，出示了王青霞与陈姓男子的结婚登记及户籍资料的证件相，背景清楚列出两人于2007年结婚，儿子则在2009年出生，今年应为16岁，而非最初传闻的18岁。影片同时踢爆，在王青霞被还押期间，李龙基曾称其家人远在德国，但YouTuber查证后指王父当时根本未有出国，只有内地出入境纪录。

王青霞冬至跟疑似丈夫过节？

为了进一步证实，该YouTuber更在冬至翌日（22日）的影片中，直击王青霞在佛山父母的工厂亲力亲为搬货，形象与昔日的才女人设大相径庭。冬至当晚，更拍到王青霞与疑似丈夫陈先生及母亲一同温馨吃饭。为了核实陈先生的身份，「导游哥哥」更假扮买家致电，向陈先生声称找不到王青霞买货，陈先生在电话中回应：「你揾佢，佢应该会听㗎，你打电话俾佢啊」。

