万千星辉颁奖典礼2025丨「飞跃」大热黄庭锋系中大学霸 伯乐是金牌司仪 出身富裕曾做老师

万千星辉颁奖典礼2025／黄庭锋／飞跃进步男艺员｜香港电视广播有限公司（TVB）年度盛事《 万千星辉颁奖典礼2025》，定于2026年1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。今年的「飞跃进步男艺员」之争可谓相当激烈，而其中一位备受瞩目的候选人，正是第六度获得提名的黄庭锋。黄庭锋凭借今年在《富贵千团》、《麻雀乐团》、《巨塔之后》等剧集中表现亮眼，成为今年「飞跃进步男艺员」的大热人选。

TVB颁奖礼2025丨黄庭锋获陈芷菁引荐入行

现年37岁的黄庭锋，拥有令人称羡的学历背景。他曾先后到英国及日本留学，曾经做过9个月的医科生，最后他放弃读医，然后转到体育学科。黄庭锋在香港中文大学取得体育系文学硕士学位，绝对是娱圈中的「学霸」。在入行前，黄庭锋曾在国际学校担任体育老师，更差点成为英超球会的青年军球员，可谓文武双全。

黄庭锋的演艺之路，源于一次偶然的机会。当年他在学校任教时，因一名学生的家长是金牌司仪陈芷菁，经其介绍下于2016年加入Now TV，之后过档无线电视。他由体育节目主持做起，慢慢转型为演员。虽然当时家人对他放弃高薪厚职的教师工作颇有微言，但他仍然坚持追梦。

TVB颁奖礼2025丨黄庭锋曾获英超青年军招手

黄庭锋自小热爱足球，在英国留学期间，他的足球才华更得以尽情发挥。他不但是校队中唯一的亚洲球员，更凭著出色的球技成为球队的前锋。黄庭锋在一次到阿根廷和智利的校际赛中，更荣获「最有价值球员奖」，实力备受肯定。他的出色表现更吸引了英超球会阿士东维拉（Aston Villa）及狼队（Wolverhampton Wanderers）青年军的注意，并获推荐前往试脚。不过，为了专注学业，黄庭锋最终选择放弃成为职业足球员的机会。

TVB颁奖礼2025丨黄庭锋精通日语

除了学历出众，黄庭锋的语言天份亦同样出色，精通两文三语，更能操流利日语。他曾在日本留学，并考获日本语能力试验N2级水平。黄庭锋在主持2024年巴黎奥运节目时，他即场为日本乒乓球选手早田希娜作即时日语传译，备受网民赞赏。此外，他亦曾担任BLACKPINK成员Lisa香港见面会的主持，并以流利英语与对方交流，可见其语言能力备受肯定。

TVB颁奖礼2025丨黄庭锋曾赢台庆大奖

入行后，黄庭锋备受无线力捧，2018年在剧集《救妻同学会》首度担任要角，同年更在台庆赢得51万元大奖，并将奖金用于置业。2021年，他首度入围「飞跃进步男艺员」最后六强，演技备受肯定。. 今年，他更在剧集《富贵千团》首度担正男主角，并在《麻雀乐团》及《巨塔之后》等剧集中有出色发挥，令他第六度获提名「飞跃进步男艺员」。对于今次获奖，他坦言：「今年比较多作品推出...所以都好希望可以拎到奖。」

TVB颁奖礼2025丨黄庭锋曾被追债

黄庭锋的星途也并非一帆风顺。2019年，他曾被人恶意在电视城外墙喷字追债，被指欠2千万百家乐赌债，事件一度令他非常困扰，更向私家侦探求助希望找出搞事人，幸得家人及公司的支持，最终跨过难关。

TVB颁奖礼2025丨黄庭锋曾被好友「撬墙脚」

至于感情方面，黄庭锋曾透露自己在感情路上曾被欺骗。. 他忆述多年前曾被好友「撬墙脚」，与前度分手后，发现她与自己的朋友走在一起，令他大受打击，坦言难以再与他们做朋友。近年，他曾被拍到与一名长发女子约会而传出绯闻，但他最近在访问中表示自己目前单身。