80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B

近年淡出幕前的63岁商天娥，最近激罕现身，并已确认将会出席东方卫视的跨年节目，与经典剧集《我和春天有个约会》的好姊妹邓萃雯、万绮雯等再度同台，消息令不少剧迷大感雀跃！

商天娥脸颊圆润精神好

邓萃雯于微博分享合照，久未露面的商天娥戴著一顶深蓝色渔夫帽，身穿红色格仔恤衫。她对著镜头做出趣怪的嘟嘴表情，虽然脸颊比当年拍剧时圆润饱满，但气色红润，可见精神状态极佳。而在东方卫视发布的另一张宣传照中，商天娥以一头清爽短发示人，笑容满面，展现出温婉亲切的一面。

商天娥婚姻生活幸福美满

商天娥对上一部剧集已是2020年拍毕、2021年播出的《宝宝大过天》，剧集播出后不久，商天娥便低调离开TVB。商天娥近年大幅减产，享受平淡幸福的婚姻生活。商天娥于2010年与拍拖4年多的圈外商人李伟诚结婚，当时48岁的她觅得如意郎君，婚宴上刘嘉玲、吴君如、刘青云等众多圈中好友到场祝贺，星光熠熠。

商天娥80年代已是当家花旦

商天娥1983年参加无线电视艺员训练班出道，早年曾与陶大宇、张国荣及吴启华传出绯闻，但一直未见她公开恋情。据悉，李伟诚早于80年代已对商天娥一见钟情，但直到2005年两人重逢后才展开追求。有指李伟诚曾任英皇投资部高层，近年自立门户做照明系统生意。商天娥结婚时曾表示曾有生育两个女儿的心愿，但因迟婚未能如愿，更表示除非有「意外」，否则不打算生育。婚后商天娥享受二人世界，虽然夫妻俩也曾考虑领养，惟最终因丈夫有洁癖等原因作罢。

商天娥演《侬本多情》走红

商天娥80年代已是当家花旦，曾与张国荣合演《侬本多情》而走红。之后在《义不容情》、《笑看风云》等剧集中都有出色表现，而最为观众津津乐道的，莫过于90年代亚视经典剧《我和春天有个约会》中饰演的洪莲茜。这次她宣布「出山」，参与东方卫视的跨年盛典，将与邓萃雯、万绮雯等《我和春天有个约会》的主角们合体演出，重现这部经典作品的风采。邓萃雯在帖文中兴奋地写道：「你们期待今个除夕在东方卫视跨年盛典看见我们四姐妹吗？」这次罕有的重聚，势必勾起一代人的集体回忆。

