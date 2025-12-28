洪嘉豪忘词劲䒐䒏自责︰真系畜生 自夸有眼光点石成金助同门

洪嘉豪今日（28日）在将军澳举行「《Canvas》签唱会」，吸引大班粉丝到场，他演唱两首歌曲及与粉丝玩游戏，之后为200名排队守候的粉丝签名。期间洪嘉豪演唱《畜生》时忘词，唱完之后他自责说：「之前唱《黑玻璃》也试过突然忘歌，唱了那么多次，唔关记唔记得歌词事，而是自己在现场一边唱一边望大家，便突然忘词！好嬲自己，真是畜生！赖都系赖自己！」

冇奖攞会失落

洪嘉豪受访时表示︰「多谢公司给予机会完成这个心愿，我未试过这类音乐风格的，不致遗憾。」所属唱片公司华纳今年与新城电台破冰，再次出席劲爆颁奖礼，问到心情和感受？他表示︰「昨晚在颁奖礼被安排的位置好好呀，与Dear Jane、魏浚笙（Jeffery）及Gareth T等坐在一起玩，十分开心！」当有歌手得奖唱歌时，Jeffery教他如何引台上歌手发笑，令周殷廷差点甩嘴；洪嘉豪：「一年得一两次机会可以碰到所有歌手，真的好好玩，自己也记不起有多久没去新城颁奖礼，可能三至五年？其实任何颁奖礼我也非常珍惜，奖项也是，公司的想法也是这样。若问歌手的话，努力了一年，有奖会开心一些，没有奖是会感到失落。各颁奖礼上，看到很多新人，有机会唱歌被人认识。我们（旧人）也很珍惜，几个钟坐在台前真的非常开心。」他最开心是获得「劲爆唱作人 银奖」，「今年是出尽血汗去做，首次拿到唱作人奖，对我来说是鼓励。」

虽然得到「劲爆唱作人 银奖」，洪嘉豪未考虑好好奖励自己，「以前喜欢玩车、改车，现在物质欲减少，车这玩意也玩少了。」

一早睇好Gordon Flanders

昨晚颁奖礼台上Gordon Flanders（王骏杨）指嘉豪欠他一张新碟，洪嘉豪则笑说「冇」，表示：「我是第一个找Gordon写歌的人，他的音乐才华值得被看见。现在好多人找他写歌，戥佢开心，好彩他台上也有多谢我，哈哈！」另外洪嘉豪当时在台上表示︰「希望明年身心愉快过今年」，问到今年是否遇上许多不快事？洪嘉豪称今年家人身体出问题，他由最初担心，「好彩是虚惊一场。」加上今年香港发生不幸事，他说：「现在也要抽多点时间见爸爸，不要等到病时才带他去看医生。」