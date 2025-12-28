豪门新抱吴千语「下海」直播赚1.6亿 百亿老公施伯雄竟为悭钱坐经济舱：用来投资

现年32岁的吴千语与「百亿富三代」施伯雄（Brian）在2023年12月结婚，两人婚后更不时放闪。早前施伯雄为赶往现场支持老婆，在飞机上收看老婆的直播，被眼利网民发现他坐经济舱，惹来网民热列讨论。

施伯雄机上睇老婆直播

在施伯雄上分享的影片，并以「谁在飞机上看千千直播」为主题，片中的他戴上口罩，坐在飞机上看着老婆吴千语的直播带货视频，而他面前亦摆放有一份经济客位的飞机餐，有网民就对这位百亿富三代施伯雄坐经济舱感到十分惊讶，并说：「居然坐的是经济舱。」而施伯雄就大方回应写道：「我想评论一下飞商务V经济舱的个人看法，我每次坐两小时航班选择经济舱省下的约500多美元，可以用来投资，（我去年飞了超过30万公里，假如60%是短途飞行公里，你们可以算飞经济舱剩下积累去投资的钱多少）。以7%的年回报率计算，这正是资本增值的方式。」不少网民亦纷纷大赞他的回应十分得体。

吴千语吸金力惊人

荣升百亿新抱的的吴千语，近年还进军直播带货行列，分享扮靓心得及日常生活，深受大众欢迎。吸金力相当惊人的吴千语，在早前的直播更创下GMV（商品成交总额）突破1.5亿人民币（约1.66亿港元），难怪被封为新一代「带货一姐」！

如此懂得计算的施伯雄，是毕业于美国乔治华盛顿大学，拥有国际关系及经济学学位，毕业后曾在多间初创公司工作，2019年转战金融科技（Fintech）行列，被委任为高级副总裁，负责亚太区业务，2021年再带领团队进军内地市场，现为亚太区总经理。

