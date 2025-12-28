麦明诗为陪机师老公盛劲为开工带B仔搭飞机 囝囝劲活跃恐变乘客噩梦 网民：换转系我会好燥

「十优港姐」麦明诗（Louisa）荣升人母后，常在IG分享「凑仔日常」。近日，她分享了一段独自带儿子搭飞机的影片，本意是记录母子温馨的圣诞旅程，却意外引发网民争论婴儿应否搭飞机。

麦明诗单独带囝囝搭飞机

麦明诗在帖文中透露，由于老公盛劲为圣诞节需要工作，为了不让家人独自过节，她决定自己一人带宝宝上机，展开一场妈妈的首次单独飞行。她坦言这趟两小时的航程感觉像八小时一样漫长，形容为一个挑战，幸好最终顺利完成。她特别感谢机组人员的频繁关心，以及邻座一位热心乘客的帮忙。

麦明诗精力十足动作多

从影片中可见，麦明诗的囝囝身穿红色毛衣，充满节日气氛，在飞机座位上十分活跃。他时而好奇地望向窗外，时而拍打及玩弄飞机上的餐桌板、杂志及安全带扣等，又对前方的萤幕充满兴趣，动作多多，精力十足。

网民争论婴儿应否搭飞机

但正因为这段影片，让网民意见分为两派。有网民认为，小朋友这样活泼好动，担心坐在他前方的乘客可能会不断被撞到椅背，影响整个航程的舒适度，直言担心整程飞机都会好辛苦：「换转系我会好燥」、「坐你个仔前面就惨啰」、「BB咁细，系咪真系必须带佢搭飞机」。更有网民质疑邻座的乘客或是感到被骚扰，才出手照顾麦明诗的儿子。

不过，另一派网民则持相反意见，他们力撑麦明诗，指出影片中的宝宝虽然好动，但全程没有尖叫或大声哭闹，表现已经比很多同龄的婴儿要好。网民表示：「你囝囝已经算乖」、「如果个仔郁得太离谱，做阿妈嘅唔会唔理嘅」、「带BB上机真系好大压力」。不少同为父母的网民表示感同身受，理解带小孩出门的辛酸，并大赞麦明诗的囝囝可爱，认为外界应对带小孩的父母多一份体谅。