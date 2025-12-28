陈慧琳收埋个「男友」喺美国？风骚互动片曝光全程兴奋尖叫 大赞靓仔兼技术高超

乐坛天后陈慧琳（Kelly）早前飞抵美国，举行 《SEASON 2 万人结界》北美巡回演唱会。在工作空档期间，童心未泯的她趁机在三藩市拍摄Vlog，与粉丝分享生活点滴，更挑战了当地最热门的无人驾驶的士，过程新奇又搞笑！

陈慧琳称无人车为「Boyfriend」

影片中，陈慧琳表示在三藩市最想做的事就是体验无人驾驶的士。从等待车辆到达开始，她就难掩兴奋又紧张的心情。当白色的无人驾驶的士缓缓驶近并停在她面前时，陈慧琳更搞笑地说：「我个Boyfriend嚟接我啊！」，并大赞「好靓仔」，场面十分逗趣。

相关阅读：53岁富贵天后于内地被「突袭」！吓到花容失色形象尽失 街上大叫弃包逃跑

陈慧琳狂赞驾驶技术

坐上车后，陈慧琳对车内没有司机感到啧啧称奇，并全程开启「模范女友」模式，对「男友」的驾驶技术赞不绝口。她一边观察车辆自动行驶，一边大赞：「哇，你攞位攞得好准啊！」、「掟个弯掟得几靓！」、「十分满分！」。车辆的平稳、安静和精准，让她给出了满分好评。

相关阅读：陈慧琳老公罕现身为妻添置一物惹关注 恩爱逾30年相伴历过流产之痛 出身豪门衬到绝

陈慧琳笑言未来不需要男朋友

这次超乎想像的完美体验，让陈慧琳不禁惊叹科技的进步，更开玩笑地抛出金句：「哗，未来啲人系咪男朋友都唔使要㗎啦？」笑指有如此可靠的自动驾驶技术，男人恐怕「冇定企」。

影片的后半段，陈慧琳搭乘无人驾驶的士前往连锁百货公司，本想购买电暖毡，却被店内的圣诞节服饰吸引，完全忘记了原本的任务，更拿起一件闪亮的红色圣诞外套试穿，尽显可爱一面。这段有趣的Vlog不仅让粉丝看到天后私下活泼的一面，也为她的美国演唱会之旅增添了不少话题。

相关阅读：陈慧琳演唱会2025｜儿子「虾饺仔」被拍到带女伴睇骚疑有女友 Kelly亲解「女伴」真实身份