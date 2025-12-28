16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲

内地女星李湘的16岁女儿王诗龄，自小在母亲的「富养」教育下，过著公主般的奢华生活，一举一动备受瞩目。继去年以百万爱马仕（Hermès）喜马拉雅手袋引起热议后，近期她出席一场上流社会晚宴，与有「最美赌王千金」之称的何超莲罕有同框，两代名媛的世纪合体，旋即成为网上焦点。

王诗龄颜值气质俱佳

在曝光的晚宴照片中，16岁的王诗龄与34岁的何超莲并肩而坐。虽然年纪尚轻，但王诗龄穿上一袭粉红色中式刺绣旗袍，留著一头乌黑长发，显得端庄典雅，颜值一流，气质极佳。尽管身旁是早已习惯镁光灯的何超莲，但王诗龄的气场丝毫没有被比下去。

王诗龄小何超莲18年

相较于何超莲精致小巧的脸蛋与成熟韵味，王诗龄更胜在满满的青春气息与丰满的好身材。不少网友评论，虽然两人有18岁的年龄差，但同框画面却相当和谐，王诗龄凭借其青春活力，面对何超莲也「势均力敌」，散发出新生代名媛的独特魅力。

王诗龄出身显赫非凡

王诗龄的自信与气质，源于其显赫的家庭背景。她当年因参加内地综艺《爸爸去哪儿》而广为人知，节目中乖巧懂事的形象深入民心。她的父亲是导演王岳伦，爷爷是著名画家王晖；母亲李湘的家庭背景同样强大，外公曾任法院副院长，外婆则是汽车集团的经营者。

王诗龄去年获赠劳斯莱斯？

与导演王岳伦离婚后，李湘便带著王诗龄到英国生活，并为她安排了顶级的精英教育。王诗龄现时就读于英国贵族女子名校Benenden School，据闻入住的更是安妮公主当年生活过的宿舍，每年学费超过30万港元。在李湘的悉心栽培下，王诗龄的日常尽显奢华，去年于英国考驾驶执照，李湘就疑似送价值千万的劳斯莱斯给女儿作为礼物。

