堂本光一宣布结婚 娶圈外女友未婚妻背景曝光 曾爆秘恋《流星花园》女星

现年46岁、日本人气团体DOMOTO（旧名：KinKi Kids，近畿小子）成员堂本光一，今（28）日宣布结婚喜讯。他发布声明表示将步入婚姻，并继续致力于工作，希望外界给予支持。关系人士则透露，对象是一名现为圈外人的前女演员。

堂本光一宣布结婚

《体育报知》报导，堂本光一透过STARTO娱乐官网表示「在此向一路以来给予支持的相关人士报告，堂本光一即将步入婚姻」。他指出，今后也将怀抱对大家的感谢之情，比以往更诚恳地面对每一项工作，珍惜与大家的缘分，持续努力精进。堂本光一是今年第5位宣布结婚喜讯的STARTO男星，他的搭档堂本刚于2024年1月宣布与女偶像百田夏菜子结婚。

堂本光一惊喜不断

光一与刚在去年除夕至今年元旦凌晨，透过YouTube进行的直播中，宣布将把自1993年结成以来使用的团体名称「KinKi Kids」更改为「DOMOTO」。这项消息在新年一开始就震惊粉丝。到了年末，光一再度宣布结婚喜讯，对粉丝而言可说是惊喜不断的一年。

堂本光一未婚妻背景曝光

报导指出，关系人士透露，堂本光一的结婚对象是前女星，现在已退出演艺圈成为圈外人。另据日媒《女性SEVEN》今年10月报导，堂本光一自2023年起，便与演出过《流星花园》、《3年B班金八老师》的女演员佐藤惠传出绯闻，而佐藤惠今年9月30日，被发现离开了自出道以来就签约的公司「Stardust Promotion」，并未提及未来活动方向，同时删除了IG帐号，故此惹来不少揣测，堂本光一娶的正是佐藤惠。

