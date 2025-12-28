59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多

现年59岁、曾两度夺得TVB「最佳女主角」的视后邓萃雯（Sheren），近年将事业重心转往内地，早前更凭借参加《乘风2024》收获大量好评，在内地人气高涨。久未在香港公开露面的她，今年罕有地回港欢度圣诞，并以一个意想不到的身份——基督教传道人，在台上分享生命见证，惊喜十足，引发全场瞩目。

邓萃雯最新状态一流

从现场照片可见，邓萃雯当日状态极佳，身穿型格的棕色西装外套，头戴一顶充满艺术气息的画家帽，不仅显得脸色红润、神采飞扬，身材更是纤瘦无赘肉，完全看不出即将「登六」。整个人散发出一种沉稳而温柔的气质，时尚的帽子更为她增添了几分少女味，冻龄功力令人惊叹。她在台上拿著麦克风侃侃而谈，分享信仰如何影响她的生命，神情真挚投入。

邓萃雯分享令张文慈获益良多

这次分享会吸引了不少圈内教友出席，当中包括她的好姊妹、前亚视花旦张文慈（Pinky）。张文慈事后在社交平台分享与邓萃雯的合照，并发文大赞好姊妹的分享，她写道：「前两天去了听Sheren的生命见证，她每一次的分享都给了我一种鼓励和省思，她是我生命中一个好重要的姊妹，她一直给我很多人生的方向和教导。」字里行间充满了感激之情。

邓萃雯张文慈是好姊妹

和张栢芝十分老友的张文慈，近年在信仰中找到力量，而邓萃雯的生命分享显然也为她带来深刻的触动和疗愈，让她直言「获益良多」。从她们与韩马利的合照中可见，三位好姊妹紧靠在一起，情谊深厚，在主爱中互相扶持。邓萃雯本人亦在IG感恩表示：「今年圣诞也有机会分享生命见证，实在感恩，述说耶稣降世对我的影响和意义。」

邓萃雯单身26年？

邓萃雯事业有成情路却坎坷，曾承认介入江华跟麦洁文的婚姻当上小三，但之后决定主动提出分手，到99年跟郑敬基分手之后就一直未有公开认爱，盛传她单身至今。她曾表示不认为是失败，并指结婚也不一定会开心。

